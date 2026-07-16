Desalojo amenaza al Uruguay de Coronado

• Concejo le pone ultimátum al Uruguay: 30 días para desalojar El Labrador

Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente

CORONADO. El Concejo Municipal de Coronado acordó solicitar al Club Sport Uruguay de Coronado el desalojo de las oficinas administrativas que ocupa en las instalaciones del Estadio El Labrador, otorgándole un plazo de 30 días, una vez notificado oficialmente, para entregar las instalaciones.

Esta decisión reaviva la polémica sobre el futuro del histórico estadio y anticipa un posible enfrentamiento legal entre el club y la Municipalidad de Coronado.

La decisión se fundamenta en que el convenio que autorizaba al club a utilizar ese espacio venció el 11 de setiembre de 2022 y, según el criterio de la mayoría del Concejo, ya no existe respaldo legal para que continúe ocupándolo.

Recientemente el Club Sport Uruguay cumplió sus 90 aniversario y lo celebró en sus instalaciones del Estadio El Labrador. Freddy Campos (tercero de derecha a izquierda), indicó que a la fecha no a recibido ninguna noticiación.

El único voto en contra fue el del presidente del Concejo Municipal, Alejandro González, quien manifestó que debe prevalecer el diálogo y buscarse un acuerdo entre las partes antes de llegar a una medida tan drástica. Además, destacó el Club Sport Uruguay de Coronado, que celebró recientemente 90 años de historia representa uno de los principales símbolos deportivos e históricos del cantón, por lo que considera que este legado debe protegerse.

Periódico Gente consultó a, Freddy Campos, presidente del Club Sport Uruguay de Coronado, quien indicó que, por recomendación de su asesoría legal, no emitirán declaraciones hasta recibir la notificación oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al club señalaron que la decisión del Concejo podría desembocar en un proceso judicial.

Oficinas actuales del Club Sport Uruguay de Coronado, quienes la construyeron en las instalaciones del Estadio El Labrador.

Por su parte, Periódico Gente también consultó a la alcaldesa de Coronado, Yamileth Quesada, quien expresó que no está de acuerdo con la decisión tomada por el Concejo Municipal y confirmó que vetará el acuerdo. Además, manifestó: “Mi apoyo es 100 por ciento con el Uruguay”.

Al interponerse el veto por parte de la Alcaldía, quedan automáticamente suspendidos los efectos del acuerdo adoptado por el Concejo. En consecuencia, dicho acuerdo no podrá ejecutarse hasta que el veto sea resuelto en forma definitiva.

Este caso se suma a la controversia surgida meses atrás, cuando el Concejo decidió no renovar el convenio de administración del Estadio El Labrador al Club Sport Uruguay, tras señalar presuntos incumplimientos contractuales, una versión que la dirigencia del equipo siempre ha rechazado.

Mientras tanto, el futuro de la administración del estadio continúa sin definirse. Entre las posibilidades está que la Municipalidad asuma directamente su gestión o que esta sea otorgada a otra organización interesada.