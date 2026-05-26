ESTUDIANTES DEL CTP DE CORONADO GANAN MISIÓN MARTE Y CON ELLO EL BOLETO PARA FINAL DE RETO MARTE A REALIZARSE EN ESPAÑA EN EL MES DE OCTUBRE

• Jóvenes desarrollaron Boxi, un prototipo autónomo para producir oxígeno en Marte y fueron elegidos como la dupla colegial que irá a final de Reto Marte en elm es de octubre

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. La creatividad, el talento y la pasión por la ciencia llevaron a dos jóvenes costarricenses a conquistar la edición 2026 de Misión Marte, una competencia nacional organizada por la Universidad Fidélitas que reúne a estudiantes de todo el país para resolver desafíos reales relacionados con la exploración espacial.

Victoria Rocha Ramírez y Gabriel Bonilla Mora, estudiantes del CTP Vázquez de Coronado, se convirtieron en la dupla ganadora tras desarrollar “Boxi”, un innovador taladro autónomo diseñado para producir oxígeno en Marte utilizando recursos presentes en el planeta rojo, como glaciares y material del suelo marciano.

Gracias a este triunfo, ambos viajarán en octubre a España para representar a Costa Rica en la gran final internacional del Reto Marte, donde competirán junto a delegaciones de distintos países y al equipo universitario de Fidélitas que será elegido en junio.

La competencia reunió a 28 estudiantes de 14 colegios públicos provenientes de diferentes regiones del país, quienes pusieron a prueba sus conocimientos científicos, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión en retos vinculados con tecnología aeroespacial e innovación.

Victoria Rocha.

Entre los centros educativos participantes estuvieron el Liceo de Pavas, CTP de San Pedro de Barva, CEDES Don Bosco, Liceo de Aserrí, Colegio Científico de San Pedro, Liceo Luis Dobles Segreda, entre otros.

“Fue un sube y baja de emociones completamente, porque tuvimos muchos obstáculos durante el desarrollo del proyecto. Gracias a nuestros mentores logramos resolver dudas y mejorar muchísimo nuestra propuesta”, expresó emocionada Victoria Rocha.

Gabriel Bonilla.

Por su parte, Gabriel Bonilla aseguró que la experiencia fortaleció aún más su pasión por la tecnología y la programación.

“Representar a Costa Rica en España es algo que me llena completamente. Esta experiencia me ayudó muchísimo a trabajar en equipo y a convertirme en una persona más autodidacta”, comentó.

El director de Ciencias Básicas de Fidélitas y embajador del reto en Costa Rica, Marco Corrales Chacón, destacó que Misión Marte busca despertar vocaciones científicas y preparar a los jóvenes para enfrentar problemas reales mediante innovación y pensamiento crítico.

“Misión Marte fomenta investigación aeroespacial, habilidades blandas y trabajo bajo presión en edades tempranas. Esta pareja se unirá al equipo universitario que representará al país en España”, explicó.

Durante la jornada final también participó la reconocida ingeniera costarricense Sandra Cauffman, destacada por su trayectoria en la NASA, quien motivó a los estudiantes a seguir apostando por la ciencia y la tecnología.

Hoy, dos jóvenes de un colegio técnico de Coronado le recuerdan al país que los grandes sueños también nacen en las aulas públicas de Costa Rica.

💬 ¿Qué mensaje le enviarías a estos estudiantes que hoy ponen el nombre de Costa Rica en alto?