Vecinos contentos con obra, ya cuentan con mayor seguridad

• Puente peatonal brinda un cruce más seguro para los habitantes de la zona de San Francisco de Coronado

José Luis Cojal Estrada / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN FRANCISCO, Coronado. La comunidad de San Francisco de Coronado vivió un momento de alegría con la inauguración de un nuevo puente peatonal, una obra que brindará mayor seguridad y tranquilidad a las familias que transitan diariamente por el sector.

Durante la actividad, vecinos y líderes comunales celebraron la puesta en funcionamiento de esta importante infraestructura, que facilitará el paso seguro de peatones y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El nuevo puente peatonal entre San Francisco y Los Alpes de Coronado responde a una necesidad histórica de los vecinos y reduce el riesgo para quienes deben atravesar esta transitada vía, también se construyó aceras con losetas podotáctiles.

“El puente peatonal brindará mayor seguridad a los vecinos”, indicó José Antonio Calvo.

Mas obras

La alcaldesa Yamileth Quesada destacó la importancia de esta obra para la comunidad y señaló que continuará impulsando proyectos que promuevan el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los diferentes distritos del cantón.

La estructura tiene una longitud aproximada de 30 metros y un ancho libre de 1,20 metros, cumpliendo con la normativa establecida en la Ley 7600. La inversión ronda los 58 millones de colones, una cifra considerada accesible en comparación con el gran beneficio que brindará a las comunidades cercanas.

Para mayor seguridad el puente peatonal cuenta con una cercha metálica de 30 metros de longitud y 1.5 metros de alto.

Según explicó Steven Mena Alvarado, ingeniero y director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, “el nuevo puente peatonal entre San Francisco y Los Alpes de Coronado responde a una necesidad histórica de los vecinos y reduce el riesgo para quienes deben atravesar esta transitada vía”.

Vilma Prieto Navarro, vecina de Los Alpes desde hace 33 años, agradeció a la alcaldesa Yami-leth Quesada y a la Municipa-lidad por la construcción del nuevo puente peatonal que brinda mayor seguridad a la comunidad.

Luis Fernando Calvo, vecino de San Francisco, expresó su satisfacción con el nuevo puente peatonal, destacando que ahora el paso es más seguro debido a la reducción del riesgo que representaba la alta velocidad de los vehículos.

Vilma Mendoza, vecina de Los Alpes, destacó que este puente peatonal era una obra esperada desde hace muchos años y agradeció su construcción, ya que brinda mayor seguridad a toda la comunidad.

“Se realizó la construcción de la cercha, el lanzamiento y los bastiones, aceras, rotulación y detalles de pintura. Además, el puente cuenta con protecciones laterales mediante malla metálica, así como aceras con losetas podotáctiles para facilitar y orientar el tránsito peatonal, especialmente de personas con discapacidad visual. También se realizaron labores de limpieza y acabados finales en los accesos”, informó Mena.

Steven Mena, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, junto a la alcaldesa Yamileth Quesada, saludan a los primeros vecinos que utlizan el nuevo puente peatonal.