Vecinos contentos con obra, ya cuentan con mayor seguridad

• Puente peatonal brinda un cruce más seguro para los habitantes de la zona de San Francisco de Coronado
José Luis Cojal Estrada / periodicogentehoy@yahoo.com
SAN FRANCISCO, Coronado. La comunidad de San Francisco de Coronado vivió un momento de alegría con la inauguración de un nuevo puente peatonal, una obra que brindará mayor seguridad y tranquilidad a las familias que transitan diariamente por el sector.
Durante la actividad, vecinos y líderes comunales celebraron la puesta en funcionamiento de esta importante infraestructura, que facilitará el paso seguro de peatones y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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La alcaldesa Yamileth Quesada destacó la importancia de esta obra para la comunidad y señaló que continuará impulsando proyectos que promuevan el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los diferentes distritos del cantón.
La estructura tiene una longitud aproximada de 30 metros y un ancho libre de 1,20 metros, cumpliendo con la normativa establecida en la Ley 7600. La inversión ronda los 58 millones de colones, una cifra considerada accesible en comparación con el gran beneficio que brindará a las comunidades cercanas.
Para mayor seguridad el puente peatonal cuenta con una cercha metálica de 30 metros de longitud y 1.5 metros de alto.
Según explicó Steven Mena Alvarado, ingeniero y director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, “el nuevo puente peatonal entre San Francisco y Los Alpes de Coronado responde a una necesidad histórica de los vecinos y reduce el riesgo para quienes deben atravesar esta transitada vía”.
“Se realizó la construcción de la cercha, el lanzamiento y los bastiones, aceras, rotulación y detalles de pintura. Además, el puente cuenta con protecciones laterales mediante malla metálica, así como aceras con losetas podotáctiles para facilitar y orientar el tránsito peatonal, especialmente de personas con discapacidad visual. También se realizaron labores de limpieza y acabados finales en los accesos”, informó Mena.