LA SEGURIDAD QUE CORONADO NECESITA

• Cantón contará con nueva delegación policial estarán ubicadas en el distrito de Dulce Nombre, al costado este de las instalaciones del Ministerio de Salud, estaría lista en un plazo de 1 a 5 años

José Luis Cojal Estrada / periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. El capitán de policía, Wilson Jiménez, jefe de la delegación cantonal de Coronado, confirmó al Periódico Gente el proyecto para la construcción de una nueva delegación policial avanza de manera positiva y contaría con una moderna infraestructura para fortalecer la seguridad del cantón.

La nueva sede estaría ubicada en Dulce Nombre, al costado este del actual Ministerio de Salud, en una propiedad que incluso tiene conexión por el puente hamaca bajo la calle El Carmen.

Jiménez explicó que recientemente se realizó una consulta ciudadana sobre el impacto de la obra, actividad en la que participaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y más de 90 vecinos del cantón.

“Gracias a Dios hubo bastante aceptación. Inclusive la comisión internacional indicó que Coronado fue el cantón con mayor participación comunal”, destacó el jefe policial.

El capitán de policía, Wilson Jiménez, jefe de la delegación cantonal de Coronado, confirmó al Periódico Gente el proyecto para la construcción de una nueva delegación policial.

Según explicó, “tendremos una instalación de primer mundo, equipada, bien acondicionada y apta para una buena atención al público, moderna, diseñada específicamente para las necesidades de seguridad del cantón.

“La idea es contar con una delegación policial del primer mundo, con celdas, sala de monitoreo, auditorio, oficina de guardia y espacios adecuados para atender al público y para el personal policial”, señaló.

La nueva sede estaría ubicada en Dulce Nombre, al costado este del actual Ministerio de Salud, en una propiedad que incluso tiene conexión por el puente hamaca bajo la calle El Carmen.

Aunque el financiamiento aún no se concreta, el proyecto ya se encuentra en las etapas iniciales para posteriormente formalizar la inversión. La construcción podría iniciar en un plazo de entre uno y cinco años.

“Puede ser que en un año ya estemos construyendo o que sea uno de los últimos proyectos y se levante cerca de los cinco años, pero gracias a Dios ya es casi una realidad”, comentó.

Jiménez aseguró que esta nueva infraestructura vendría a fortalecer aún más la seguridad en el cantón, especialmente en momentos donde las estadísticas reflejan una disminución de delitos.

“El año pasado cerramos con números positivos y este año, en los primeros meses, seguimos disminuyendo prácticamente todos los delitos”, indicó.

El capitán agregó que una delegación moderna también dignificaría la labor policial y motivaría más al personal.

“Cuando se dignifica la función policial, el trabajador se siente más motivado y eso también impacta en la seguridad del cantón”, expresó.

Actualmente, la delegación funciona en un inmueble que, aunque es mejor que sedes anteriores, no fue diseñado para labores policiales.

“No tenemos la privacidad adecuada ni para el funcionario ni para atender público. Incluso el comedor está prácticamente a la par de las oficinas”, explicó.

En cuanto al trabajo conjunto con otras instituciones, Jiménez destacó la coordinación permanente con la Policía Municipal de Coronado y otros cantones vecinos como Guadalupe, Moravia y San José.

“Hemos trabajado unidos en operativos, intercambio de información y monitoreo por cámaras. Eso nos fortalece muchísimo en materia de seguridad”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención. “Deben informar cualquier situación que consideren anormal, un vehículo, personas extrañas, cualquier cosa que les llame la atención. Atención de drogas, denunciar al 1176”, remarcó.

“El primer interesado en cuidar sus pertenencias debe ser el propio dueño. Muchas veces los robos y las tachas de vehículos ocurren por descuidos, como dejar ventanas abiertas o artículos visibles dentro de los carros”, concluyó.