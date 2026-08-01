HORARIO ESPECIAL DE TRENES PARA LA ROMERIA

Horario especial de trenes iniciará el 01 de agosto a las 9 am y se extenderá hasta el mediodía del 02 de agosto de forma continúa

Salidas serán desde la Estación central en Cartago y llegarán hasta la Estación Atlántico en San José y viceversa.

Tarifa habitual de 710 colones, aprobada por ARESEP

María Fernanda Arias / Encargada de Comunicación

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) informa que habilitará el servicio de trenes entre Cartago y San José de forma continua desde el 01 de agosto a las 9:00 am y hasta el mediodía del 02 de agosto, con motivo de la Romería hacia La Basílica de Los Ángeles.

Las salidas de los trenes están previstas para que se realicen cada hora de 9:00 am a 7:00 pm desde la Estación de Cartago y la Estación Atlántico en San José y a partir de las 8:00 pm cada 35 min hasta el mediodía del domingo 02 de agosto (11:50 am último servicio sentido Cartago-San José y 11:50 am último servicio sentido San José- Cartago). Para este servicio especial INCOFER pondrá a disposición los trenes DMU. La capacidad instalada total para la movilización de pasajeros durante estos servicios especiales es de aproximadamente 26.000 personas.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo de INCOFER

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo de INCOFER manifestó que “este año al ser fin de semana nuestra operación iniciará desde el sábado en la mañana, ha sido una tradición que INCOFER se haga presente cada año para ofrecer una opción de transporte a los miles de romeros”.

La tarifa de la ruta de tren entre Cartago y San José es de 710 colones y el recorrido incluye las paradas de: Estación Cartago, Tres Ríos, UACA, CFIA Curridabat, Ulatina San Pedro, UCR San Pedro y Estación Atlántico en San José y viceversa.