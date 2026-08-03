ICT presenta guía para prevenir la trata de personas y la explotación sexual de menores en el sector turismo

• La iniciativa forma parte del Código de Conducta del ICT para la protección de la niñez y la adolescencia frente a la explotación sexual comercial asociada con los viajes y el turismo

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSE, Costa Rica. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó este lunes la “Guía del sector turismo de Costa Rica para la prevención, detección y reporte de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, una herramienta gratuita que busca fortalecer la prevención, detección y denuncia de estos delitos dentro de la actividad turística.

La iniciativa forma parte del Código de Conducta del ICT para la protección de la niñez y la adolescencia frente a la explotación sexual comercial asociada con los viajes y el turismo. Actualmente, 170 empresas forman parte de este programa y se espera que más establecimientos se sumen a este esfuerzo.

Este lunes se presentó la “Guía del sector turismo de Costa Rica para la prevención, detección y reporte de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”,

Durante la presentación oficial, Gustavo Alvarado, director de Competitividad y Sostenibilidad Turística del ICT; Edward Stevens, embajador del Reino Unido en Costa Rica; y René Celaya, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica, destacaron la importancia de que el sector turístico se convierta en un aliado estratégico para prevenir, detectar y denunciar estos delitos, protegiendo así los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La guía fue desarrollada por la OIM en Costa Rica y el ICT, con el apoyo financiero del Gobierno del Reino Unido, y ofrece información práctica para identificar señales de alerta, conocer los protocolos de actuación y activar los mecanismos de denuncia de manera oportuna.