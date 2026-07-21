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INAMU INVITA AL FESTIVAL DE DERECHOS CONQUISTANDO ESPACIOS DURANTE LA SEMANA DE LA ANEXIÓN DEL PARTIDO DE NICOYA

ByRedaccion Periodico Gente

Jul 21, 2026 #Anexión del Partido de Nicoya, #Instituto Nacional de las Mujeres
  • Que vivan y brillen todos los derechos de las mujeres es el lema que posicionará el INAMU durante el Festival.
  • Evento se desarrollará en los cantones de Bagaces y Carrillo.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante la Unidad Regional Chorotega, invita a las mujeres, sus familias y a la ciudadanía en general a participar en las dos ediciones del Festival de Derechos de las Mujeres Conquistando Espacios, una iniciativa que busca promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

El Festival se realizará en dos fechas, la primera será el 21 de julio en el Parque Medardo Guido, de Bagaces y la segunda el 22 de julio, en el Parque Central de Filadelfia, Carrillo, ambas en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Las actividades son gratuitas y abiertas a todo público, por lo que el INAMU invita a las mujeres, sus familias, organizaciones comunales y personas de todas las edades a sumarse a esta celebración.

“El Festival de Derechos Conquistando Espacios es una oportunidad para acercar información, servicios y oportunidades a las mujeres de Guanacaste, pero también para reconocer su aporte al desarrollo de la provincia y del país. Queremos que cada mujer conozca sus derechos, los ejerza plenamente y encuentre en las instituciones una red de apoyo para avanzar hacia una vida con mayor autonomía y bienestar”, destacó Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del INAMU.

Asimismo, la jerarca señaló que “la Anexión del Partido de Nicoya representa identidad, historia y orgullo para Guanacaste, por eso, desde el INAMU queremos sumarnos a esta celebración visibilizando a las mujeres como protagonistas del desarrollo de sus comunidades y promoviendo espacios que contribuyan a cerrar brechas de género y fortalecer la igualdad”.

Festival ofrecerá actividades culturales, información sobre derechos y espacios de encuentro para las mujeres y sus familias.

• Actividades para toda la comunidad

Durante los dos días de jornadas, las personas asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas y culturales protagonizadas por mujeres artistas de la región; bailes típicos y bombas con mensajes de igualdad y no violencia; espacios informativos sobre prevención de la violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y empresariedad femenina; así como actividades participativas y dinámicas comunitarias orientadas a promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. También, se contará con testimonios de mujeres egresadas de procesos impulsados por el INAMU, quienes compartirán sus experiencias y avances en temas como autonomía económica, liderazgo y ejercicio de derechos.

Bajo el lema Que vivan y brillen todos los derechos de las mujeres, el Festival de Derechos busca fortalecer el acceso de las mujeres a la información, los servicios y las oportunidades disponibles en sus comunidades, al tiempo que promueve su participación activa en el desarrollo de la región.

“Conquistando Espacios es mucho más que un festival. Es una invitación a que las mujeres se reconozcan como sujetas de derechos, a fortalecer sus liderazgos y a seguir construyendo una provincia y un país donde todas puedan desarrollarse libres de violencia y con igualdad de oportunidades”, concluyó Delgado Ramírez.

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