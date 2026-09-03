INDER PROMUEVE EL DESARROLLO DE LIMÓN CON OBRAS QUE MEJORAN LA VIDA DE SUS FAMILIAS RURALES

Ya inició la construcción de tres puentes sobre los ríos Choin, Dueri y Katsi de Telire en Talamanca con una inversión de ₡2.400 millones.

Proyectos de infraestructura fortalecerán la conectividad, producción y organización comunitaria en Talamanca, Valle La Estrella y Guácimo.

Ya inició la construcción de tres puentes sobre los ríos Choin, Dueri y Katsi de Telire en Talamanca con una inversión de ₡2.400 millones.

En Guácimo, se rehabilitaron 6,5 kilómetros del camino entre Pueblo Nuevo y Línea Vieja con una inversión de ₡765,6 millones.

Limón. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) lleva a cabo inversiones superiores a los ₡3.620 millones en una serie de proyectos de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de vida, la conectividad y oportunidades de desarrollo para habitantes y productores en la provincia de Limón.

La intervención de mayor alcance corresponde tres puentes sobre los ríos Choin, Dueri y Katsi, en el distrito de Telire, cantón de Talamanca, para la cual el Inder destina ₡2.400 millones cuyo proceso constructivo ya dio inicio. Se estima que las obras beneficiarán a unas 8.880 personas de estas comunidades. Esta iniciativa se desarrolla de manera coordinada con la Municipalidad de Talamanca.

“Estamos llevando inversión pública a comunidades donde una obra de infraestructura tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Estos proyectos significan mayor seguridad para las familias, mejores condiciones para nuestros productores y nuevas oportunidades para que las comunidades continúen avanzando y construyendo su propio desarrollo”, manifestó Ricardo Quesada, presidente ejecutivo del Inder.

El esfuerzo del Inder se extiende también hasta el asentamiento Siberia, en Valle La Estrella, donde se invirtieron cerca de ₡354 millones en la construcción de pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales, así como en el mejoramiento y apertura de caminos. La obra beneficia a alrededor de 400 personas, además de habitantes de comunidades aledañas. La mejora de esta red vial tendrá un efecto directo sobre las actividades productivas, al facilitar la salida de productos como plátano y ganado y reducir los costos y dificultades de transporte que enfrentan quienes producen en la zona.

A pocos kilómetros, otra inversión comienza a transformar la dinámica comunitaria. En Vesta, asentamiento Vesta Suruy, el Inder destina ₡100 millones para la construcción de un salón comunal que beneficiará a 327 personas y comunidades cercanas. Una vez concluido, el salón permitirá desarrollar reuniones, cursos, proyectos y diferentes actividades de organización comunal.

Además, como parte de este esfuerzo, en el cantón de Guácimo se ejecuta la rehabilitación del sistema de drenaje y el mejoramiento de la superficie de ruedo del camino entre Pueblo Nuevo y Línea Vieja. El proyecto representa una inversión de ₡765,6 millones y se desarrolló mediante un convenio de cooperación entre el Inder y la Municipalidad de Guácimo, entidad responsable de la ejecución. Las obras benefician a más de 1.060 personas de forma directa.