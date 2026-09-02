Mujeres conquistan nuevas áreas: INA fortalece su formación en carreras técnicas y STEAM

Más de 2.800 mujeres han recibido apoyo económico en los últimos tres años para continuar su formación en áreas STEAM, mientras cerca de 900 mujeres se capacitaron durante 2025 en carreras donde históricamente su participación ha sido menor.

Cada vez más mujeres están abriendo camino en sectores tradicionalmente asociados a una mayor presencia masculina. La formación técnica se convierte así en una herramienta para ampliar sus oportunidades y facilitar su incorporación a diferentes sectores productivos.

Durante 2025, cerca de 900 mujeres se formaron en carreras no tradicionales mediante las oportunidades que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en especialidades vinculadas con áreas como mecánica, electricidad, metalmecánica, construcción e industria.

A esta iniciativa se suma el beneficio económico para mujeres que cursan programas educativos STEAM, que comprende disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Desde 2023, el INA ha destinado ₡2.697 millones a este beneficio, con el que más de 2.800 mujeres han recibido apoyo económico para continuar sus estudios. La ayuda puede alcanzar hasta ₡128.000 mensuales y actualmente aplica a más de 75 programas educativos.

Presidente Ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco.

Entre las áreas contempladas se encuentran electricidad, metalmecánica, mecánica de vehículos, industria gráfica, tecnología de materiales, comercio y servicios, además de determinados programas de idiomas vinculados con las áreas STEAM.

El INA señala que estas iniciativas buscan ampliar las posibilidades de elección de las mujeres, facilitando su acceso y permanencia en campos de formación donde históricamente han estado subrepresentadas.

“En el INA queremos que cada vez más mujeres encuentren oportunidades para desarrollar su talento en diferentes áreas de formación”, explicó Edgar Oviedo Blanco, presidente ejecutivo del INA, quien destacó la importancia de seguir promoviendo la participación femenina en disciplinas fundamentales para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Con estas acciones, el INA procura reducir brechas históricas de género y abrir nuevas oportunidades para que más mujeres puedan desarrollar sus capacidades y construir su futuro profesional en una mayor diversidad de sectores.