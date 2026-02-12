Próximo 28 de febrero en el Estadio Nacional . El Supercross Panamericano de X-Knights 2026 tendrá competencias en las categor ías SX1 y SX2 .

Evento incluye la tradicional competencia de Freestyle Motocross, que este año será la segunda fecha de la Copa del Mundo FIM de la especialidad

Entradas disponibles en www.eticket.cr

María José Cubero / mariajose@macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica.–X-Knights 2026 ofrecerá una experiencia deportiva integral que combinará el mejor Freestyle Motocross del mundo, disciplina que ha definido históricamente la esencia del evento, junto con las carreras más explosivas del Supercross. Ambas modalidades convivirán al más alto nivel dentro de una misma jornada, el sábado 28 de febrero de 2026, en el Estadio Nacional, en La Sabana, San José.

X-Knights 2026 será sede oficial de la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross (FIM Freestyle GP World Cup), competencia avalada por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). De manera paralela, el evento incorporará el Supercross Panamericano, certamen de carácter continental avalado por FIM Latinoamérica. Ambas modalidades cuentan además con el respaldo de la Federación de Motociclismo Costarricense (FMCR).

En la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross estarán en competencia figuras de primer nivel internacional como el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa, actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural; así como el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González. A ellos se suma el español Dany Torres, multicampeón de X-Knights y una de las leyendas del freestyle motocross mundial.

Por su parte, Family Fun – RPMTV dio a conocer la lista preliminar de pilotos nacionales inscritos para el Supercross Panamericano. La organización informó que esta nómina no es definitiva, ya que en los próximos días podrían sumarse más figuras, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los pilotos costarricenses confirmados destacan Fabricio Chacón, José Pablo Chaves, Scott Vargas, Yarod Vargas, Jack Dávila, Fabricio Segura, Esteban Castillo, Alonso Pazos, Estefano Berkovics, Jou Frasier Garro y Antonio Antillón, entre otros reconocidos exponentes del motocross nacional, quienes competirán en las categorías SX1y SX2 (ver lista completa al final).

Para el desarrollo del Supercross Panamericano, el evento cuenta además con el apoyo de la Asociación Motoclub, entidad encargada de la promoción y el desarrollo de esta disciplina en el país. Las categorías oficiales serán SX1, para motocicletas de hasta 450 cc, y SX2, para motocicletas de hasta 250 cc.

“X-Knights marca un antes y un después para el motociclismo en la región. Ser sede de la Copa del Mundo FIM de Freestyle Motocross confirma la madurez y proyección internacional del evento. Al mismo tiempo, el regreso del Supercross a Costa Rica, ahora dentro del Estadio Nacional, recupera una disciplina histórica para el país y la presenta en un formato nunca antes visto. Esta combinación convierte a X-Knights en un punto de encuentro del motociclismo de élite en América Latina”, afirmó Manrique Mata, presidente de Family Fun – RPMTV.

Entradas a la venta

Las entradas para X-Knights 2026 se encuentran disponibles en www.eticket.cr, donde el público puede consultar detalles sobre localidades y disponibilidad.

Más información en:

Pilotos Supercross

Categoría SX1 – Motocicletas 450 cc

Carlos Castillo – Team Yamaha

Fabricio Chacón – Team Yamaha

David Porras Meza – Yamaha

Carlos Yanan Quesada Prado – Yamaha

Darío Hernández Cerdas – Yamaha

Cristian Chavarría Herrera – Yamaha

Juan Carlos Venegas Rodríguez – Yamaha

Olver Vega Mejía (Hijo) – Team KTM

Franklin Vindas Murillo – Team KTM

Olver Vega Salazar (Padre) – Team KTM

Luciano Barrenechea Lutz – Team KTM

Kevin Benavides Miranda – KTM

Fabián Segura – KTM

José Pablo Chaves Hernández – Team Suzuki

Greivin Cordero Zeledón – Suzuki

Daniel Arley Hernández – Team Husqvarna

Scott Vargas Mora – Team Husqvarna

Brian Arias Chaves – Honda

Estefano Berkovics – Honda

Esteban Castillo Delgado – Kawasaki

Alonso Pazos Larsson – Kawasaki

Categoría SX2 – Motocicletas 250 cc

Yarod Vargas – Team Yamaha

Andrés Lee Campos – Team Yamaha

Jack Dávila Castrillo – Team Yamaha

José Monge Campos – Yamaha

Christopher Herrera Víquez – Yamaha

Felipe Pazos Larsson – Yamaha

Leandro Quesada Murillo – Yamaha

Santiago Rodríguez – Yamaha

Antonio Antillón – Team KTM

Darío Vargas Valverde – KTM

Fabricio Segura Padilla – Team Suzuki

Jou Frasier Garro Araya – Team Suzuki

Alejandro Ferraro – Suzuki

Fabio Prado – Team Husqvarna

Ignacio Pazos Larsson – Honda

Daniel Zamora Rojas – Honda

Axel Fallas Segura – Honda

Eder Fallas Valverde – Honda

Felipe Bonilla Fallas – Honda

Tomás Herrera Murillo – Honda

Emilio Rubí Hidalgo – Kawasaki