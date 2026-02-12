- Próximo 28 de febrero en el Estadio Nacional. El Supercross Panamericano de X-Knights 2026 tendrá competencias en las categorías SX1 y SX2.
- Evento incluye la tradicional competencia de Freestyle Motocross, que este año será la segunda fecha de la Copa del Mundo FIM de la especialidad
- Entradas disponibles en www.eticket.cr
SAN JOSÉ, Costa Rica.–X-Knights 2026 ofrecerá una experiencia deportiva integral que combinará el mejor Freestyle Motocross del mundo, disciplina que ha definido históricamente la esencia del evento, junto con las carreras más explosivas del Supercross. Ambas modalidades convivirán al más alto nivel dentro de una misma jornada, el sábado 28 de febrero de 2026, en el Estadio Nacional, en La Sabana, San José.
X-Knights 2026 será sede oficial de la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross (FIM Freestyle GP World Cup), competencia avalada por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). De manera paralela, el evento incorporará el Supercross Panamericano, certamen de carácter continental avalado por FIM Latinoamérica. Ambas modalidades cuentan además con el respaldo de la Federación de Motociclismo Costarricense (FMCR).
En la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross estarán en competencia figuras de primer nivel internacional como el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa, actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural; así como el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González. A ellos se suma el español Dany Torres, multicampeón de X-Knights y una de las leyendas del freestyle motocross mundial.
Por su parte, Family Fun – RPMTV dio a conocer la lista preliminar de pilotos nacionales inscritos para el Supercross Panamericano. La organización informó que esta nómina no es definitiva, ya que en los próximos días podrían sumarse más figuras, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los pilotos costarricenses confirmados destacan Fabricio Chacón, José Pablo Chaves, Scott Vargas, Yarod Vargas, Jack Dávila, Fabricio Segura, Esteban Castillo, Alonso Pazos, Estefano Berkovics, Jou Frasier Garro y Antonio Antillón, entre otros reconocidos exponentes del motocross nacional, quienes competirán en las categorías SX1y SX2 (ver lista completa al final).
Para el desarrollo del Supercross Panamericano, el evento cuenta además con el apoyo de la Asociación Motoclub, entidad encargada de la promoción y el desarrollo de esta disciplina en el país. Las categorías oficiales serán SX1, para motocicletas de hasta 450 cc, y SX2, para motocicletas de hasta 250 cc.
“X-Knights marca un antes y un después para el motociclismo en la región. Ser sede de la Copa del Mundo FIM de Freestyle Motocross confirma la madurez y proyección internacional del evento. Al mismo tiempo, el regreso del Supercross a Costa Rica, ahora dentro del Estadio Nacional, recupera una disciplina histórica para el país y la presenta en un formato nunca antes visto. Esta combinación convierte a X-Knights en un punto de encuentro del motociclismo de élite en América Latina”, afirmó Manrique Mata, presidente de Family Fun – RPMTV.
Entradas a la venta
Las entradas para X-Knights 2026 se encuentran disponibles en www.eticket.cr, donde el público puede consultar detalles sobre localidades y disponibilidad.
Pilotos Supercross
Categoría SX1 – Motocicletas 450 cc
Carlos Castillo – Team Yamaha
Fabricio Chacón – Team Yamaha
David Porras Meza – Yamaha
Carlos Yanan Quesada Prado – Yamaha
Darío Hernández Cerdas – Yamaha
Cristian Chavarría Herrera – Yamaha
Juan Carlos Venegas Rodríguez – Yamaha
Olver Vega Mejía (Hijo) – Team KTM
Franklin Vindas Murillo – Team KTM
Olver Vega Salazar (Padre) – Team KTM
Luciano Barrenechea Lutz – Team KTM
Kevin Benavides Miranda – KTM
Fabián Segura – KTM
José Pablo Chaves Hernández – Team Suzuki
Greivin Cordero Zeledón – Suzuki
Daniel Arley Hernández – Team Husqvarna
Scott Vargas Mora – Team Husqvarna
Brian Arias Chaves – Honda
Estefano Berkovics – Honda
Esteban Castillo Delgado – Kawasaki
Alonso Pazos Larsson – Kawasaki
Categoría SX2 – Motocicletas 250 cc
Yarod Vargas – Team Yamaha
Andrés Lee Campos – Team Yamaha
Jack Dávila Castrillo – Team Yamaha
José Monge Campos – Yamaha
Christopher Herrera Víquez – Yamaha
Felipe Pazos Larsson – Yamaha
Leandro Quesada Murillo – Yamaha
Santiago Rodríguez – Yamaha
Antonio Antillón – Team KTM
Darío Vargas Valverde – KTM
Fabricio Segura Padilla – Team Suzuki
Jou Frasier Garro Araya – Team Suzuki
Alejandro Ferraro – Suzuki
Fabio Prado – Team Husqvarna
Ignacio Pazos Larsson – Honda
Daniel Zamora Rojas – Honda
Axel Fallas Segura – Honda
Eder Fallas Valverde – Honda
Felipe Bonilla Fallas – Honda
Tomás Herrera Murillo – Honda
Emilio Rubí Hidalgo – Kawasaki