PANCHA CARRASCO VUELVE A LA HISTORIA: UNA HEROÍNA COSTARRICENSE TOMA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026

• La nueva novela de Otto Vargas M. revive a una mujer de armas tomar y la presenta desde una mirada íntima, humana y literaria

SAN JOSÉ, Costa Rica. Hay personajes que pertenecen a los libros de historia. Y hay otros que, con el paso de los años, parecen estar esperando que alguien vuelva a contar su historia para que nuevas generaciones los descubran.

Ese es el caso de Pancha Carrasco, una de las figuras femeninas más emblemáticas de Costa Rica, quien regresa a las páginas de la literatura con una nueva mirada en “La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas”, novela del escritor costarricense Otto Vargas M.

La obra llegará a la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 (FILCR) con una propuesta tan histórica como humana: acercarse a Pancha no solamente como la mujer que tomó las armas durante la Campaña Nacional contra los filibusteros, sino como madre, protectora, esposa, amiga y mujer enfrentada a circunstancias que terminarían convirtiéndola en leyenda.

Una mujer ante el fuego de la guerra

Es abril de 1856. La guerra se acerca y Centroamérica vive días de incertidumbre. En medio de ese escenario, Pancha Carrasco llega a Rivas, Nicaragua, junto al Ejército Expedicionario costarricense.

Su misión parece sencilla: proteger al joven ordenanza del general José María Cañas.

Como cocinera del Estado Mayor, todo indica que permanecerá lejos de las líneas de combate. Pero la historia tenía otros planes.

Cuando la patria se vea amenazada, Pancha deberá dejar atrás el papel que le fue asignado y enfrentarse al fuego enemigo. Será entonces cuando aparezca una fuerza que quizá ni ella misma sabía que llevaba dentro.

Escritor costarricense Otto Vargas M.

Madre. Mujer. Protectora. Guerrera.

Cuatro palabras que sirven para acercarse a la protagonista de una novela que busca rescatar, desde la ficción, la dimensión más humana de una mujer que terminó ocupando un lugar imborrable en la memoria costarricense.

“La historia es para los historiadores; la fantasía, para los escritores”

Otto Vargas M. parte de los acontecimientos históricos registrados durante la campaña contra los filibusteros entre 1856 y 1857, pero se permite entrar en los territorios de la ficción para imaginar aquello que los documentos históricos no siempre pueden contar.

“Si bien la novela guarda el rigor histórico de los hechos registrados durante la campaña contra los filibusteros entre 1856 y 1857, me di la oportunidad de acudir a la ficción para contar una historia de la manera en que a Pancha Carrasco le hubiera gustado. Si la historia es para los historiadores, que la fantasía sea para los escritores”, explica el autor.

Y justamente ahí está uno de los atractivos de “La señora y el Minié”: no se trata únicamente de volver sobre una figura conocida, sino de preguntarse quién era esa mujer cuando no estaba siendo convertida en símbolo.

El resultado es una Pancha Carrasco más cercana, con miedos, afectos, responsabilidades y decisiones, pero también con el coraje que la llevó a ocupar un lugar excepcional en la historia nacional.

Una novela que llega a la FILCR 2026

La presentación de “La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas” se realizará el sábado 29 de agosto de 2026, a las 3:30 p. m., en los stands B23-B24 de la editorial Abyad, durante la Feria Internacional del Libro Costa Rica.

La FILCR tendrá como epicentro la Antigua Aduana de San José y permanecerá abierta al público, de manera gratuita, del 22 al 30 de agosto.

Para Vargas M., esta nueva publicación representa además otro capítulo dentro de una trayectoria literaria que ha transitado por la novela y la crónica periodística.

El autor ha publicado “La hora del compadre: el asesinato de Parmenio Medina”, que será relanzada por Érase una vez en Costa Rica durante la FILCR 2026; “Bolero en sepia”, de Editorial UNA; y la crónica periodística “El Psicópata: los expedientes desclasificados”, publicada por BestSeller EUNED.

Una invitación a volver a mirar a Pancha

El escritor, profesor universitario y presidente del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica, Tomás Federico Arias Castro, destaca en el prólogo de la obra la fuerza con la que Vargas construye a su protagonista.

El título, señala, consigue reunir en dos palabras —La señora y el Minié— la esencia de una mujer que mostró una valentía extraordinaria no solamente durante los episodios bélicos, sino también en los distintos momentos de su vida cotidiana.

Y quizás esa sea la invitación más poderosa de esta novela: volver a conocer a Pancha Carrasco.

No solamente como el nombre que aparece en una placa, una calle o un libro de historia.

Sino como una mujer que alguna vez tuvo miedo, que amó, que protegió a los suyos y que, cuando llegó el momento de defender a su patria, encontró el valor para ponerse de pie y enfrentar la historia.

Pancha Carrasco regresa. Esta vez, para que Costa Rica vuelva a escuchar su voz entre las páginas de una novela.

📚 Datos del lanzamiento

Libro: La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas

Autor: Otto Vargas M.

Editorial: Abyad

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 3:30 p. m.

Lugar: Stands B23-B24, Editorial Abyad

Feria: Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026

Entrada a la FILCR: gratuita, del 22 al 30 de agosto

Sede: Antigua Aduana de San José