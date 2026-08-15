MICITT, INA y Promotora impulsan soluciones empresariales con tecnología 5G

• El programa NEX5G permitirá a unidades productivas costarricenses desarrollar prototipos, realizar pruebas de concepto y validar soluciones 5G con acompañamiento técnico y empresarial.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación anunciaron la apertura de la convocatoria del Programa NEX5G, dirigido a unidades productivas costarricenses interesadas en desarrollar y validar soluciones empresariales basadas en tecnología 5G.

La iniciativa busca ayudar a las empresas a pasar de la idea y la experimentación a soluciones concretas que puedan llegar al mercado, mediante el desarrollo de prototipos, pruebas de concepto y procesos de validación tecnológica.

NEX5G utilizará el Testbed 5G de la Promotora, un laboratorio de pruebas que permite a empresas, emprendimientos, instituciones y otros actores del ecosistema de innovación experimentar con tecnologías 5G en un ambiente controlado.

A diferencia de las actividades de exploración general que ofrece el Testbed, NEX5G brindará un acompañamiento técnico y empresarial más intensivo, con asesoría personalizada, desarrollo progresivo de soluciones, validación tecnológica, generación de evidencia y una primera hoja de ruta para determinar las posibilidades de crecimiento y comercialización de los prototipos.

Sobre NEX5G

NEX5G es un programa especializado de innovación aplicada, experimentación tecnológicay desarrollo empresarial, impulsado por el MICITT, el INA y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Su objetivo es fortalecer las capacidades de unidades productivas costarricenses para diseñar, prototipar y validar soluciones empresariales habilitadas por tecnologías 5G, utilizando el Testbed 5G como entorno de prueba y validación tecnológica