¿PENSANDO EN EL REGALO PARA MAMÁ? CON UN CRÉDITO DEL BANCO POPULAR, PARTICIPE POR UN TOYOTA COROLLA CROSS 2027

Durante la vigencia de la campaña, quienes formalicen créditos participantes recibirán una acción para optar por uno de los dos vehículos cero kilómetros.

La oferta incluye opciones para personas asalariadas, pensionadas, profesionales independientes y personas con ingresos propios.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Día de la Madre es una ocasión para agradecer, compartir y celebrar a quienes llenan de cariño, esfuerzo e inspiración los hogares costarricenses. Pensando en esta fecha especial, el Banco Popular invita a sus clientes a conocer sus opciones de crédito y a participar, además, en el sorteo de dos vehículos Toyota Corolla Cross 2027 cero kilómetros.

La campaña “Con nuestros créditos nada te borra la sonrisa” ofrece alternativas para acompañar esos proyectos que muchas veces se construyen en familia: realizar una compra especial, atender una necesidad importante, invertir en una meta personal o reorganizar las finanzas para avanzar con mayor tranquilidad.

Las personas asalariadas de los sectores público y privado, pensionadas, profesionales independientes y quienes cuentan con ingresos propios o desarrollan actividades productivas podrán encontrar opciones de financiamiento de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y los requisitos de cada producto.

Además, quienes soliciten un crédito participante y completen el proceso de aprobación, formalización y desembolso durante el período de vigencia de la campaña recibirán automáticamente una acción para participar en el sorteo de uno de los dos Toyota Corolla Cross, modelo 2027, cero kilómetros.

“En el Banco Popular sabemos que detrás de cada crédito hay una ilusión, una necesidad o un proyecto que merece avanzar. En este Día de la Madre queremos acompañar a las familias costarricenses con soluciones cercanas, claras y responsables, que se ajusten a las posibilidades de cada persona y les permitan seguir construyendo bienestar”, señaló Jessica Borbón, directora de Relaciones Corporativas del Banco Popular.

La campaña estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 e incluye productos como Creditón para los sectores público y privado, Micro Préstamo Popular, crédito fiduciario de corto plazo, opciones para personas con ingresos propios, Ecocrédito y otras alternativas.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones, requisitos, productos participantes y reglamento de la promoción en los canales oficiales del Banco Popular. Aplican condiciones y restricciones.