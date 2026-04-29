IFAM presenta diagnóstico de acueductos municipales para fortalecer la gestión del agua

• En nuestro país, los gobiernos locales desempeñan un papel determinante en la prestación del servicio de agua potable en 29 cantones, lo que convierte a los acueductos municipales en un componente esencial para el desarrollo territorial y el bienestar de la población.



Roberto Acosta, Periodista IFAM

MORAVIA, San José. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) presentó el diagnóstico de los sistemas de abastecimiento de agua potable en el nivel subnacional, un instrumento clave para conocer el estado actual de los acueductos municipales y orientar la toma de decisiones en los territorios.

La actividad reunió a autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), gobiernos locales y equipos técnicos, en un espacio que permitió compartir resultados preliminares y reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta la gestión del recurso hídrico en el país.

El estudio analiza dimensiones técnicas, operativas, administrativas, financieras y de calidad del servicio, con base en información correspondiente al periodo 2025-2026, y evidencia tanto avances como retos asociados al envejecimiento de la infraestructura, el crecimiento urbano y las presiones derivadas del cambio climático.

Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del IFAM.

El diagnóstico se desarrolló mediante visitas a las municipalidades que administran acueductos, recopilando información de fuente primaria sobre captación, almacenamiento, redes de distribución, calidad del agua y gestión financiera.

Entre los principales hallazgos preliminares, se identificó que los gobiernos locales abastecen aproximadamente al 15% de la población nacional, consolidándose como uno de los principales operadores del servicio en el país. Asimismo, los sistemas evaluados cumplen, en general, con parámetros de cantidad, continuidad y calidad del servicio.

En Costa Rica, los gobiernos locales desempeñan un papel determinante en la prestación del servicio de agua potable en 29 cantones, lo que convierte a los acueductos municipales en un componente esencial para el desarrollo territorial y el bienestar de la población.

Durante la actividad, la presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, destacó la importancia de contar con información precisa para avanzar en soluciones sostenibles: “Este diagnóstico nos permite tener una radiografía clara de la situación de los acueductos municipales y, a partir de ahí, orientar la inversión, fortalecer la gestión local y garantizar la sostenibilidad del servicio en el tiempo”.

El informe también plantea la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura, protección de fuentes hídricas, reducción de pérdidas en redes de distribución y fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera, como parte de una respuesta integral a los desafíos actuales.

Asimismo, se destacó la importancia de la articulación interinstitucional, particularmente con el AyA, para avanzar en soluciones coordinadas que fortalezcan la seguridad hídrica de las comunidades.

Este diagnóstico constituye un punto de partida para la formulación de planes de acción e inversión de corto y mediano plazo, orientados a cerrar brechas y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en la gestión del recurso hídrico.

Desde su rol como aliado estratégico del régimen municipal, el IFAM reafirmó su compromiso de acompañar a los gobiernos locales mediante asistencia técnica, financiamiento y capacitación, promoviendo proyectos que contribuyan a mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable.

Sobre el IFAM

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es aliado de los gobiernos locales, desde 1971, en su camino hacia el desarrollo sostenible, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades. En este 2026, cumple 55 años de servir como brazo estratégico para los territorios.

Nos enfocamos en brindar acompañamiento, asistencias técnicas y financiamientos (con las tasas de interés más bajas del sistema financiero nacional) a obras de impacto que contribuyan con el desarrollo de los gobiernos locales.