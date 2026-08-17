SE SUMAN MÁS DE 7.000 SANCIONES POR FALTAS RELACIONADAS AL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y AL CASCO

560 llevaban menores sin dispositivo de retención infantil (¢245.000 de sanción y acumulan 4 puntos en la licencia).

Otras 5.000 personas recibieron una multa por no usar indumentaria reflectante cuando circulaban en motocicleta (Boleta de ¢61.000).

También se fueron con una multa de ¢123.000 los motociclistas que conducían sin casco (o mal puesto) o por permitirlo en su acompañante.

Datos corresponden al periodo enero-julio del 2026.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Con corte a julio, 1.867 conductores recibieron una multa de ¢123.000 por conducir sin abrocharse el cinturón de seguridad, mientras que otros 988 recibieron la misma sanción por permitir esa conducta en alguno de sus acompañantes.

Estas cifras forman parte de un total de 7.451 boletas confeccionadas por un grupo de infracciones, dentro de las que también se cuentan no usar casco o llevarlo mal puesto al conducir la motocicleta (o permitir esa conducta en su acompañante).

En el caso específico del cinturón de seguridad, la Policía de Tránsito quiso enfatizar, una vez más, en que todas las personas que viajan en un vehículo deben llevar puesto el cinturón de seguridad, no solo el conductor, no solo el conductor y el copiloto, sino todos, los de adelante y los de atrás, salvo que sean niños de menos de 12 años y de menos de 145 cm de talla, ya que en ese caso deben ir en un dispositivo de retención infantil que, precisamente, se sujeta, en algunos casos, con el cinturón de seguridad.

En esa línea, recalcaron con preocupación que, a la cifra de más de 7.000 infracciones, habría que sumarle 560 casos de menores que no iban sujetos con el dispositivo, por lo que los conductores de esos automotores recibieron una multa de ¢245.000 y acumularon 4 puntos en la licencia de conducir.

Se sancionó a los conductores que no llevaban abrochado el cinturón o por permitir eso en sus acompañantes (¢123.000 se multa).

Casco y e indumentaria en motocicleta

Del total de sanciones reseñadas, 3.031 motociclistas recibieron una multa de ¢123.000 por conducir sin casco o por llevarlo mal puesto, mal sujetado. Otros 1.565 recibieron la misma sanción por permitir esa falta en la persona que los acompañaba.

En ese sentido, las autoridades siguen lamentando que las personas necesiten de un castigo económico para proteger su propia integridad física.

Asimismo, en los primeros 7 meses del año, 5.017 conductores se fueron con una sanción de ¢61.000 por no llevar indumentaria reflectante, como lo exige la Ley de Tránsito, y que los hace más visibles ante otros actores viales, contribuyendo a reducir riesgos de accidentes.