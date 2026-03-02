Seguro Estudiantil: protección integral para estudiantes las 24 horas

Con planes accesibles para cada familia, que van desde ¢750,000 hasta ¢5,000,000 en cobertura y primas que permiten que cada familia elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

Es fácil de contratar, se puede adquirir en línea en www.bnseguros.com, en la App de BN Seguros o en las agencias del Banco Nacional.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Con el inicio del curso lectivo, BN Sociedad Corredora de Seguros (BN Seguros) le ofrece el Seguro Estudiantil un aliado que acompaña a los estudiantes las 24 horas del día, todos los días del año, incluso fuera del horario lectivo desde los primeros pasos en maternal hasta los estudios universitarios.

“El Seguro Estudiantil reafirma nuestro compromiso de cuidar lo más valioso: la seguridad y bienestar de los estudiantes, brindando respaldo económico y tranquilidad a las familias al proteger a los estudiantes más allá de la jornada lectiva. Asimismo, este seguro cubre a quienes cursan estudios en Colegios Técnicos y Universidades, incluyendo actividades propias de su práctica profesional”, según indicó David Villalobos, director Comercial a.i. de BN Seguros.

Esta opción de seguro ofrece los siguientes planes y coberturas que marcan la diferencia:

¿Cómo aplican sus coberturas?

Ante fallecimiento accidental del estudiante: entrega de la suma asegurada a la persona beneficiaria.

Incapacidad total o parcial permanente por accidente: indemnización proporcional según el grado de afectación.

Gastos médicos por accidente: apoyo económico para cubrir la atención médica hasta el monto asegurado.

¿Quiénes pueden adquirirlo?

El seguro está disponible para estudiantes matriculados en:

Centros educativos reconocidos por el MEP.

Universidades reconocidas por el CONESUP.

Guarderías infantiles y hogares escuela con permiso vigente de funcionamiento del Ministerio de Salud.

Para asistencias los asegurados pueden comunicarse directamente al número telefónico 4404-1544 y para consultas vía WhatsApp al número 8699-2507.