INVU impulsa su agenda climática con participación en Bandera Azul Ecológica 2026

Institución participa en la categoría de cambio climático

Programa es gratuito y de participación voluntaria

SAN JOSÉ, Costa Rica.. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), reconocido por su liderazgo en sostenibilidad y buenas prácticas frente al cambio climático, fue aceptado para participar en el Programa Bandera Azul Ecológica 2026 (PBAE), en la categoría de cambio climático.

El PBAE consiste en un galardón anual que premia el esfuerzo y el trabajo voluntario de comités locales que buscan mejorar las condiciones higiénicas y ambientales, como una herramienta para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Este programa cuenta con 18 categorías. En el caso del INVU, la institución buscará, en la categoría de cambio climático, demostrar un desarrollo basado en criterios socioeconómicos y ambientales que garanticen la sostenibilidad y la gestión del riesgo asociado a los efectos del cambio climático. Asimismo, se espera generar un efecto multiplicador en distintos sectores del país, promoviendo estrategias educativas y fortaleciendo la competitividad.

“Participar en el Programa Bandera Azul Ecológica nos permite fortalecer la cultura ambiental del INVU, optimizar nuestros procesos y consolidar un compromiso institucional con la sostenibilidad y la acción climática, que se alinean con la agenda sostenible que posicionamos en nuestros proyectos de vivienda y ordenamiento territorial”, afirmó la presidenta ejecutiva del INVU, Gabriela Madrigal.

Gabriela Madrigal, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La Comisión Ambiental Institucional hace un llamado al funcionariado a sumarse a esta iniciativa mediante las distintas acciones que se estarán comunicando durante el proceso de implementación. Este esfuerzo representa un reto institucional, especialmente por la necesidad de incorporar cambios en los hábitos y prácticas cotidianas del personal.

El proceso de participación contempla las etapas de inscripción, ejecución, elaboración del informe final, revisión de requisitos legales y la entrega de resultados, en un periodo comprendido entre marzo y junio del año siguiente a la inscripción.

El PBAE está conformado por 17 instituciones, entre ellas el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, entre otras.

Entre las categorías del programa destacan: espacios naturales protegidos, centros educativos, biodiversidad, movilidad sostenible, cambio climático, hogares sostenibles y municipalidades, entre otras. Entre los beneficios y ventajas de ser galardonado se encuentran:

Alineamiento de la estrategia de la organización a las políticas de Cambio Climático del país.

Posicionamiento de la marca e imagen del INVU.

Mejoramiento de las condiciones higiénico, sanitarias y ambientales de la institución.

Reducción de costos a la organización ya que promueve el uso eficiente de los recursos.

Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa.

Reducción de la huella de carbono (emisiones de gases efecto invernadero).

Este reto representa a su vez una valiosa oportunidad de mejora para la institución, ya que la participación del personal fortalece la cultura ambiental, promueve el trabajo en equipo y genera mayor conciencia sobre el impacto de las acciones individuales en el entorno.