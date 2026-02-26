13 PYMES del sector salud elevan sus estándares de calidad

•Iniciativa conjunta entre la Cámara Costarricense de la Salud y el INA fortaleció la competitividad y la calidad de servicios mediante la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Trece pequeñas y medianas empresas del sector salud se graduaron del Programa de Excelencia Operacional mediante la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), desarrollado por la Cámara Costarricense de la Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

La iniciativa buscó fortalecer la competitividad, productividad y calidad de las PYMES prestadoras de servicios de salud, mediante la optimización de prácticas clínicas y la mejora de la gestión operativa.

El programa fue ejecutado por Health Choices International e incluyó diagnóstico integral, al menos 55 horas de capacitación y asistencia técnica especializada.

Fernando Sánchez Matarrita, del Instituto Nacional de Aprendizaje.

Durante el proceso, las empresas participantes desarrollaron planes de acción personalizados, manuales, políticas y protocolos orientados a la mejora continua y alineados con estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad del paciente.

Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara, destacó que la articulación público-privada permitió resultados concretos en el fortalecimiento del sector. Por su parte, Fernando Sánchez Matarrita, del INA, subrayó que el programa de becas empresariales responde a necesidades actuales de las PYMES y potencia la competitividad nacional.

Con esta graduación, ambas entidades consolidan un modelo de colaboración que impulsa una atención en salud más segura, eficiente y alineada con buenas prácticas internacionales.