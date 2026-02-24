UNED lanza curso gratuito en primeros auxilios psicológicos

Se trata de un curso virtual y gratuito que brinda herramientas prácticas de apoyo emocional en situaciones de crisis.

Iniciativa busca fortalecer la capacidad comunitaria de escucha, contención y orientación, sin sustituir la atención profesional en salud mental.

UAbierta ofrece además cursos en inteligencia artificial, inglés, restauración ecológica, ambiente y sostenibilidad, tributación y herramientas digitales.

Con estas propuestas, la UNED reafirma su compromiso de democratizar el acceso al conocimiento y promover el bienestar integral de la población.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED), a través de su plataforma UAbierta, lanzó el curso Primeros Auxilios Psicológicos para la Comunidad que busca brindar herramientas prácticas para escuchar, contener y orientar en situaciones de crisis, fortaleciendo las capacidades frente a emergencias emocionales.

El curso es 100% virtual, gratuito y autogestionado, lo que permite a cada persona avanzar a su propio ritmo. Con una duración de 40 horas y un cupo de 1500 participantes, estará disponible del 23 de febrero al 11 de mayo de 2026.

Marianela Viales Sosa, psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental UNED.

Kimberly Hernández, equipo técnico de Uabierta.

La psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, Marianela Viales Sosa, destacó que este curso no sustituye la atención profesional, pero sí contribuye a minimizar el impacto emocional en situaciones de crisis.

“Nuestro objetivo es que cualquier persona, más allá de su formación, pueda contar con herramientas básicas para escuchar, contener y orientar hacia los servicios adecuados, promoviendo una cultura de cuidado y bienestar colectivo”, dijo Viales.

Además de esta iniciativa en salud mental, UAbierta UNED pone a disposición de la población una amplia oferta de cursos gratuitos y autogestionados en diversas áreas de interés, los más recientes en la plataforma son:

Introducción a la Inteligencia Artificial : fundamentos, principios y prácticas.

: fundamentos, principios y prácticas. Inglés Introductorio : diseñado para quienes desean comenzar desde cero.

: diseñado para quienes desean comenzar desde cero. Restauración Ecológica : principios, técnicas y participación ciudadana.

: principios, técnicas y participación ciudadana. Ambiente y ODS : claves para la sostenibilidad y la Agenda 2030.

: claves para la sostenibilidad y la Agenda 2030. Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios : comprensión de obligaciones fiscales.

: comprensión de obligaciones fiscales. Microsoft Word Básico, PowerPoint y Outlook: herramientas digitales para la vida académica y laboral.

El encargado de UAbierta UNED, Vinicio Row Pérez, señaló que el objetivo desde UAbierta es democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer oportunidades de formación que respondan a las necesidades actuales de la sociedad costarricense.

“Estos cursos son gratuitos, flexibles y pensados para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades sin barreras de tiempo ni espacio”, manifestó Row.

NUEVAS OFERTAS:

Curso de Primeros Auxilios Psicológicos para la Comunidad

Inicio: 23 de febrero 2026 Cierre: 11 de mayo 2026 Inscripción: hasta el 11 de abril 2026 Cupo: 1492 de 1500 Certificado: Aprovechamiento Temas: Introducción a los PAP, Técnicas de intervención en crisis, Identificación de señales de alerta, Comunicación eficaz, Autocuidado y manejo del estrés Enlace: Acceso al curso

Introducción a la Inteligencia Artificial: Fundamentos, principios y prácticas

Matrícula: 23/02/2026 al 15/03/2026 Acceso: 02/03/2026 al 29/03/2026 Cupo: 1500 personas Certificado: Aprovechamiento Enlace: Acceso al curso

Curso de Inglés Introductorio

Matrícula: 02/02/2026 al 25/04/2026 Duración: 40 horas Cupo: 600 (quedan 191) Enlace: Acceso al curso

Restauración Ecológica: principios, técnicas y participación ciudadana

Matrícula: desde 26/01/2026 Cupo: 1500 Enlace: Acceso al curso

Ambiente y ODS: claves para la sostenibilidad

Matrícula: desde 26/01/2026 Cupo: 1500 Enlace: Acceso al curso

Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios

Matrícula: desde 26/01/2026 Cupo: 1177 de 1500 Enlace: Acceso al curso

Microsoft Word Básico (CECI UNED-MWB)

Matrícula: desde 30/01/2026 Cupo: 241 de 1500 Enlace: Acceso al curso

Microsoft PowerPoint (CECI UNED-MPP)

Matrícula: desde 30/01/2026 Cupo: 570 de 1500 Enlace: Acceso al curso

Microsoft Outlook (CECI UNED-MOL)