UNED lanza curso gratuito en primeros auxilios psicológicos

- Se trata de un curso virtual y gratuito que brinda herramientas prácticas de apoyo emocional en situaciones de crisis.
- Iniciativa busca fortalecer la capacidad comunitaria de escucha, contención y orientación, sin sustituir la atención profesional en salud mental.
- UAbierta ofrece además cursos en inteligencia artificial, inglés, restauración ecológica, ambiente y sostenibilidad, tributación y herramientas digitales.
- Con estas propuestas, la UNED reafirma su compromiso de democratizar el acceso al conocimiento y promover el bienestar integral de la población.
SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED), a través de su plataforma UAbierta, lanzó el curso Primeros Auxilios Psicológicos para la Comunidad que busca brindar herramientas prácticas para escuchar, contener y orientar en situaciones de crisis, fortaleciendo las capacidades frente a emergencias emocionales.
El curso es 100% virtual, gratuito y autogestionado, lo que permite a cada persona avanzar a su propio ritmo. Con una duración de 40 horas y un cupo de 1500 participantes, estará disponible del 23 de febrero al 11 de mayo de 2026.
La psicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, Marianela Viales Sosa, destacó que este curso no sustituye la atención profesional, pero sí contribuye a minimizar el impacto emocional en situaciones de crisis.
“Nuestro objetivo es que cualquier persona, más allá de su formación, pueda contar con herramientas básicas para escuchar, contener y orientar hacia los servicios adecuados, promoviendo una cultura de cuidado y bienestar colectivo”, dijo Viales.
Además de esta iniciativa en salud mental, UAbierta UNED pone a disposición de la población una amplia oferta de cursos gratuitos y autogestionados en diversas áreas de interés, los más recientes en la plataforma son:
- Introducción a la Inteligencia Artificial: fundamentos, principios y prácticas.
- Inglés Introductorio: diseñado para quienes desean comenzar desde cero.
- Restauración Ecológica: principios, técnicas y participación ciudadana.
- Ambiente y ODS: claves para la sostenibilidad y la Agenda 2030.
- Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios: comprensión de obligaciones fiscales.
- Microsoft Word Básico, PowerPoint y Outlook: herramientas digitales para la vida académica y laboral.
El encargado de UAbierta UNED, Vinicio Row Pérez, señaló que el objetivo desde UAbierta es democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer oportunidades de formación que respondan a las necesidades actuales de la sociedad costarricense.
“Estos cursos son gratuitos, flexibles y pensados para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades sin barreras de tiempo ni espacio”, manifestó Row.
NUEVAS OFERTAS:
- Curso de Primeros Auxilios Psicológicos para la Comunidad
- Inicio: 23 de febrero 2026
- Cierre: 11 de mayo 2026
- Inscripción: hasta el 11 de abril 2026
- Cupo: 1492 de 1500
- Certificado: Aprovechamiento
- Temas: Introducción a los PAP, Técnicas de intervención en crisis, Identificación de señales de alerta, Comunicación eficaz, Autocuidado y manejo del estrés
- Enlace: Acceso al curso
- Introducción a la Inteligencia Artificial: Fundamentos, principios y prácticas
- Matrícula: 23/02/2026 al 15/03/2026
- Acceso: 02/03/2026 al 29/03/2026
- Cupo: 1500 personas
- Certificado: Aprovechamiento
- Enlace: Acceso al curso
- Curso de Inglés Introductorio
- Matrícula: 02/02/2026 al 25/04/2026
- Duración: 40 horas
- Cupo: 600 (quedan 191)
- Enlace: Acceso al curso
- Restauración Ecológica: principios, técnicas y participación ciudadana
- Matrícula: desde 26/01/2026
- Cupo: 1500
- Enlace: Acceso al curso
- Ambiente y ODS: claves para la sostenibilidad
- Matrícula: desde 26/01/2026
- Cupo: 1500
- Enlace: Acceso al curso
- Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios
- Matrícula: desde 26/01/2026
- Cupo: 1177 de 1500
- Enlace: Acceso al curso
- Microsoft Word Básico (CECI UNED-MWB)
- Matrícula: desde 30/01/2026
- Cupo: 241 de 1500
- Enlace: Acceso al curso
- Microsoft PowerPoint (CECI UNED-MPP)
- Matrícula: desde 30/01/2026
- Cupo: 570 de 1500
- Enlace: Acceso al curso
- Microsoft Outlook (CECI UNED-MOL)
- Matrícula: desde 30/01/2026
- Cupo: 562 de 1500
- Enlace: Acceso al curso