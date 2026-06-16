APROVECHE LA OPORTUNIDAD, PRUEBAS PRÁCTICAS SIN CITA

• Nadie se quedará sin ser atendido: Educación Vial amplía facilidades para pruebas prácticas sin cita, personas que no logren realizar la prueba ese mismo día recibirán un espacio asignado para continuar el proceso en fechas posteriores.

• Jornada especial se realizará este miércoles 17 de junio en el Estadio Nacional

Maria José Cubero / mariajose@macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Dirección General de Educación Vial reiteró su invitación a todas las personas que ya aprobaron la prueba teórica y desean obtener su licencia de conducir para que aprovechen la jornada especial de pruebas prácticas sin cita previa que se realizará este miércoles 17 de junio en la explanada noreste del INS Estadio Nacional.

La actividad forma parte de las acciones extraordinarias impulsadas por la institución para facilitar el acceso a los procesos de acreditación y permitir que una mayor cantidad de personas puedan avanzar hacia la obtención de su licencia de conducir.

“Invitamos a todas las personas interesadas a acercarse este miércoles al Estadio Nacional para aprovechar esta oportunidad de realizar la prueba práctica sin cita previa. Lo importante es que cumplan con todos los requisitos para poder ser atendidos”, señaló Sindy Coto, directora de Educación Vial.

Sindy Coto, directora de Educación Vial.

La jerarca recordó que las personas interesadas deben contar con la prueba teórica aprobada, presentar el dictamen médico vigente y asistir con un vehículo que cumpla con todos los requisitos legales para circular.

“Es muy importante que las personas tengan el dictamen médico vigente, que el vehículo con el que se presenten tenga el derecho de circulación al día, la inspección técnica vehicular vigente y que no esté sujeto a restricción vehicular correspondiente al horario en que realizará la prueba”, agregó Coto.

La jornada se desarrollará entre las 2:00 p.m. y las 10:00 p.m. y se prevé la atención de aproximadamente 1.000 personas mediante la entrega de fichas.

No obstante, la Dirección General de Educación Vial enfatizó que quienes se presenten y no logren realizar la prueba ese mismo día no perderán la oportunidad de ser atendidos.

“Queremos transmitir tranquilidad a la población. Si una persona se presenta y la demanda supera la capacidad de atención de ese día, igualmente le estaremos asignando un espacio para que pueda realizar la prueba en las jornadas que continuaremos desarrollando en Ciudad Vial durante los días siguientes”, explicó la directora.

Como parte de este esfuerzo institucional, la modalidad de atención sin cita continuará los días 18, 19 y 20 de junio en Ciudad Vial, en horario ampliado hasta las 10:00 p.m., e incluso podría extenderse durante la semana siguiente en caso de que la demanda así lo requiera.

La Dirección General de Educación Vial reiteró que estas acciones buscan eliminar barreras de acceso, agilizar trámites y acercar los servicios a la ciudadanía, permitiendo que más personas puedan completar su proceso de acreditación y contribuir a una movilidad más segura para todos.