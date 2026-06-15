INAMU llama a disfrutar el Mundial con respeto y sin violencia contra las mujeres

En algunas jornadas mundialistas se registraron cerca de 500 reportes de violencia intrafamiliar en un solo día. “Ningún gol, ningún penal y ningún resultado justifican una agresión”.

Los principales picos de reportes coincidieron con partidos inaugurales, encuentros de alta audiencia, fases de eliminación directa y finales de los campeonatos mundiales.

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) lanzó la campaña “Vivamos el Mundial sin violencia contra las mujeres”, con el objetivo de promover una convivencia respetuosa y recordar que ninguna emoción generada por el fútbol justifica una agresión.

La iniciativa se basa en un análisis de los registros históricos del Sistema de Emergencias 9-1-1 durante los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, los cuales evidencian aumentos significativos en los reportes de violencia intrafamiliar en jornadas de alta audiencia futbolística.

Según el estudio, los días con mayor incidencia registraron entre un 50% y un 70% más reportes que el promedio del resto del torneo, e incluso algunas jornadas alcanzaron cerca de 500 denuncias en un solo día. Los principales incrementos coincidieron con partidos inaugurales, encuentros de eliminación directa y finales.

Carolina Delgado Ramírez, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, aclaró que el fútbol no provoca la violencia, sino que esta responde a causas estructurales relacionadas con las desigualdades de género. Sin embargo, señaló que los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones de prevención durante eventos de gran impacto emocional y social.

La institución hace un llamado a las familias, comunidades y especialmente a los hombres para que rechacen cualquier forma de violencia, denuncien situaciones de riesgo y contribuyan a construir espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

El INAMU recuerda que las mujeres pueden acceder gratuitamente a servicios de apoyo mediante la línea 1125 y que, ante situaciones de peligro inmediato, deben comunicarse al 9-1-1.

“Ningún gol, ningún penal y ningún resultado justifican una agresión. La violencia contra las mujeres siempre merece tarjeta roja”, enfatizó Delgado.