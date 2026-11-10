ATENCIÓN, COSTA RICA! AYA PIDE AHORRAR AGUA ANTE POSIBLES EFECTOS DEL FENÓMENO ENOS Y ACLARA SI HABRÁ RACIONAMIENTOS

• La institución llama a reforzar los hábitos de consumo responsable, pero asegura que actualmente no aplica racionamientos relacionados con este fenómeno. Además, advierte sobre los riesgos de almacenar agua potable durante semanas o meses.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Ante los posibles efectos del fenómeno ENOS sobre la disponibilidad de agua, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de ahorro y utilizar responsablemente el recurso hídrico.

La institución aclaró que, actualmente, no está aplicando racionamientos del servicio de agua potable relacionados con el fenómeno ENOS ni tiene previsto implementar estas medidas por el momento.

Sin embargo, el AyA considera importante que las familias adopten desde ahora hábitos de consumo responsable para evitar el desperdicio y contribuir a proteger las fuentes de abastecimiento.

Estas son las recomendaciones del AyA para ahorrar agua

La institución compartió una serie de acciones que pueden marcar la diferencia en los hogares:

* Reducir el tiempo en la ducha: procurar baños cortos y cerrar la llave mientras se utiliza jabón o champú.

* Evitar lavar aceras con manguera: utilizar métodos que permitan consumir menos agua.

* Reparar fugas: revisar llaves, tuberías y sanitarios para evitar pérdidas innecesarias.

* Reutilizar el agua: aprovechar el agua de la lavadora para limpiar pisos y realizar otras tareas domésticas.

* Recolectar agua de lluvia: utilizarla para regar plantas o limpiar espacios exteriores, sin destinarla al consumo humano.

* Usar la lavadora con cargas completas: aprovechar mejor el agua en cada ciclo de lavado.

Declaraciones de Randall Campos / subgerente GAM.

AyA advierte sobre almacenar agua potable durante mucho tiempo

Otro de los mensajes importantes de la institución es que no resulta necesario almacenar grandes cantidades de agua potable desde ahora para mantenerlas guardadas durante semanas o meses.

Según el AyA, el agua almacenada durante periodos prolongados puede perder su calidad y contaminarse, especialmente cuando se utilizan recipientes que no están limpios, permanecen destapados o no son adecuados para conservar agua potable.

Esta situación podría representar un riesgo para la salud de las personas.

¿Habrá racionamientos de agua?

El AyA reiteró que, si las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico hacen necesario implementar medidas de abastecimiento controlado o racionamientos, la población será informada oportunamente mediante los canales oficiales de la institución.

Por ahora, el llamado es a mantener la calma, evitar compras innecesarias de agua, informarse por medios oficiales y adoptar medidas de ahorro en cada hogar.

El uso responsable del agua es una tarea de todos.