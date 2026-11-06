PRIMER VUELO DESDE POLONIA LLEGÓ A GUANACASTE

Las operaciones serán en la modalidad chárter desde hoy y hasta el 17 de diciembre.

El servicio se brindará mediante aeronaves Boeing 787-8.

GUANACASTE, Costa Rica. Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), recibió el primer vuelo de LOT Polish Airlines, procedente del Aeropuerto Internacional de Katowice (KTW) en Polonia. Esta nueva ruta marca un hito en la conectividad internacional del país al abrir un enlace sin escalas entre ambas naciones.

La aeronave Boeing 787-8 de LOT Polish Airlines aterrizó en suelo guanacasteco a las 2:40P.M. con 251 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo. La ruta estará disponible hasta el 17 de diciembre con una frecuencia semanal, los jueves.

“La llegada de este vuelo histórico desde Polonia fortalece las nuevas conexiones con Europa y consolida al Aeropuerto de Guanacaste como una terminal clave para el crecimiento turístico de Costa Rica. Su capacidad para atraer nuevas operaciones internacionales amplía nuestro alcance y fortalece la competitividad de Guanacaste como destino y de las zonas cercanas. Nuestra visión es convertir esa conectividad en desarrollo”, destacó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.

El recibimiento estuvo acompañado de un ambiente festivo con música y bailes folclóricos. Además, los pasajeros y la tripulación recibieron una regalía de bienvenida por parte de Coriport, concesionario de Guanacaste Aeropuerto.

Esta inauguración marca el inicio de las nuevas operaciones aéreas y la transición hacia la temporada alta. Este es un período clave para la conectividad internacional por el aumento en el volumen de visitación turística en Guanacaste, así como de la empleabilidad y dinamismo económico que impulsa el aeropuerto en la región.

Entre enero y setiembre de 2026, Guanacaste Aeropuerto registró un crecimiento interanual del 10% en el tráfico de pasajeros, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refleja el dinamismo de la conectividad aérea de la región.

Según los datos más recientes del ICT, al mes de setiembre del 2026, un total de 335.586 turistas europeos visitaron Costa Rica por la vía aérea. Desde Polonia se contabilizó el ingreso de 5367 viajeros, lo que representó un aumento del 20% en comparación con el mismo período, entre enero y setiembre del año anterior.

“Esta conexión es un paso importante para que los turistas polacos descubran Guanacaste, se enamoren de nuestra región y la incorporen a su mapa de destinos vacacionales. Es una oportunidad para acercarnos a este mercado y abrir las puertas a una mayor conectividad con esta zona de Europa”, indicó Renata Gonzalez, gerente comercial y de comunicaciones de Guanacaste Aeropuerto.

Rainbow Tours es la agencia polaca que operará este servicio en la modalidad de vuelo chárter. Es decir, este vuelo transporta exclusivamente turistas desde Polonia a Guanacaste Aeropuerto.

“La apertura de esta ruta chárter directa entre Katowice y Costa Rica marca un nuevo hito en la expansión de nuestra oferta de destinos vacacionales de larga distancia. Gracias a nuestra alianza con LOT Polish Airlines, los viajeros polacos cuentan ahora con una conexión directa hacia un destino reconocido por su riqueza natural, sus playas y la amplia variedad de experiencias para unas vacaciones activas”, afirmó Piotr Burwicz, vicepresidente de Rainbow.

El jerarca de ICT extendió un agradecimiento a Rainbow Tours por su confianza en Costa Rica y a Guanacaste Aeropuerto por el trabajo conjunto para fortalecer nuestra conexión con mercados de alto potencial como Polonia. “Esta operación representa un paso firme para consolidar nuestra presencia en Europa y llevar los beneficios del turismo a más familias de cara al inicio de la temporada alta”, concluyo Borges.

Acerca de CORIPORT

Somos el concesionario del Estado Costarricense desde el año 2010 para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la nueva terminal de pasajeros e instalaciones terrestres asociadas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Bajo su administración se gestiona con Bandera Azul 6 estrellas, normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001, además de ser la primera terminal carbono neutral de la región. LIR ha sido galardonado por sexto año consecutivo con el premio de Calidad de Servicio al Cliente (ASQ) en América Latina y Caribe en la categoría de menos de dos millones de pasajeros anuales del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), que reúne a más de 2000 aeropuertos en el mundo.

La aeronave Boeing 787-8 de LOT Polish Airlines aterrizó en suelo guanacasteco a las 2:40P.M. con 251 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo.

Acerca de VINCI Airports

VINCI Airports, como el principal operador aeroportuario privado del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos ubicados en 14 países. VINCI Airports aprovecha su experiencia como integrador integral para desarrollar, financiar, construir y operar aeropuertos, y emplea su capacidad de inversión y conocimiento para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo su transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en adoptar una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda la red para 2050, mientras apoya la transición de sus grupos de interés.