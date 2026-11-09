TSE CANCELÓ 146 CREDENCIALES MUNICIPALES EN DOS AÑOS Y MEDIO

· Autoridades municipales asumieron funciones en mayo de 2024, las renuncias son la principal causa, seguidas de las ausencias y las defunciones.

· Del total, 125 corresponden a regidurías, 20 a alcaldías y vicealcaldías y una, al cargo de una viceintendencia.

Giannina Aguilar / Prensa TSE

SAN JOSÉ, Costa Rica. A dos años y seis meses del inicio de funciones de las autoridades municipales electas el 4 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha cancelado 146 credenciales: 125 correspondientes a regidurías, 20 a alcaldías y vicealcaldías y una al cargo de una viceintendencia.

Los principales motivos fueron renuncias, ausencias y fallecimientos de esas personas funcionarias cuyos cargos son de elección popular. Del total de credenciales canceladas, 78 eran de mujeres y 68 de hombres.

De esos movimientos, 55 se han realizado a representantes del partido Liberación Nacional, 28 al partido Unidad Social Cristiana, 11 al partido Liberal Progresista, 10 al partido Unidos Podemos, 6 al partido Republicano Social Cristiano, los restantes a las agrupaciones Aquí Costa Rica Manda y Progreso Social Democrático, entre otros.

A continuación, se presenta el detalle de las cancelaciones:

Cargo Causa cancelación Sexo Total Renuncia Ausencia Defunción Mujer Hombre Alcaldía 5 0 0 2 3 5 Vicealcaldía Primera 3 0 1 2 2 4 Vicealcaldía Segunda 11 0 0 6 5 11 Intendencia 0 0 0 0 0 0 Viceintendencia 1 0 0 0 1 1 Regiduría Propietaria 38 1 3 24 18 42 Regiduría Suplente 62 17 4 44 39 83 Total 120 18 8 78 68 146 Fuente: Oficina de Jurisprudencia Electoral y Normativa del TSE, IFED

Por provincia, estos movimientos se distribuyeron de la siguiente manera: San José, 32; Alajuela, 27; Cartago, 17; Heredia, 12; Guanacaste, 20; Puntarenas, 28; y Limón, 10.

Casos en alcaldías, vicealcaldías y viceintendencia

Respecto de las alcaldías, las 5 renuncias se dieron en los cantones de San Mateo, Río Cuarto, Central Heredia, Barva y Santa Bárbara. Mientras que, para el cargo de vicealcaldía primera, los movimientos tuvieron lugar en los cantones de Desamparados, Liberia y Nicoya.

Con respecto de la vicealcaldía segunda, las cancelaciones se efectuaron en los municipios de Escazú, Mora, Vázquez de Coronado, Turrubares, San Carlos, San Rafael de Heredia, Carrillo, Osa, Puerto Jiménez, Talamanca y Matina.

El caso de la viceintendencia, se dio en el distrito Peñas Blancas, cantón San Ramón, provincia de Alajuela.

Casos en regidurías propietarias y suplentes

Las regidurías propietarias sufrieron cambios en 27 cantones del país, donde la mayor cantidad se presentó en el cantón de Jiménez que contabiliza 5 cancelaciones, seguido de Turrubares y Naranjo con 3 movimientos, y Santa Ana, San Carlos, Upala, Alvarado, La Cruz, Central Puntarenas y Coto Brus, con 2 cancelaciones respectivamente.

Las cancelaciones de credenciales de regidurías suplentes abarcaron 40 cantones del país. Entre ellos destacan Alvarado, con 5; Puriscal, Guatuso, Río Cuarto, Abangares, Buenos Aires y Corredores, con 4 cada uno; y Acosta, Jiménez, Santa Bárbara, Coto Brus y Monteverde, con 3 cada uno. Asimismo, se registraron 2 cancelaciones por cantón en Tarrazú, Mora, Vázquez de Coronado, San Mateo, Sarchí, Heredia, Bagaces, Nandayure, Puntarenas, Puerto Jiménez y Guácimo.

Cabe destacar que este reporte no contabiliza las cancelaciones de credenciales realizadas a los cargos de sindicaturas, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito, tanto propietarias como suplentes.

Para conocer dicha información y otros detalles de las personas y los cargos cuyas credenciales fueron canceladas, se puede consultar la plataforma Nuestras Autoridades Gobernantes, en la sección Elecciones y Partidos Políticos del sitio web del TSE (https://www.tse.go.cr/autoridades_gobernantes.html).

En las pasadas elecciones municipales, celebradas en febrero de 2024, se eligieron 6.212 cargos de elección popular.