INAMU DA A CONOCER SUS SERVICIOS A LAS COMUNIDADES, GUANACASTE FORTALECE CAPACIDADES Y LIDERAZGOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Instituciones públicas, gobiernos locales, academia y organizaciones de mujeres compartieron experiencias, servicios y herramientas para promover comunidades más seguras e igualitarias.

Ivannia Jawnyj Vargas / Persona Profesional Experta 1, Unidad de Comunicación

LIBERIA, Costa Rica. En el marco de la Conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante el Departamento Regional Chorotega, realizó el jueves el Foro Regional: Frente a una bandera roja hay una red de apoyo.

El encuentro, desarrollado en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica, Sede Chorotega, constituyó el cuarto espacio regional de sensibilización y reflexión promovido por el INAMU para acercar a la población y a las instituciones públicas a los servicios de información y orientación en derechos humanos que ofrece la institución.

La actividad reunió a mujeres usuarias de los servicios institucionales, beneficiarias de FOMUJERES y Avanzamos Mujeres, integrantes de redes y plataformas de mujeres, representantes de municipalidades, Oficinas Municipales de la Mujer, instituciones públicas, cámaras empresariales, universidades y organizaciones comunitarias de la Región Chorotega.

“Erradicar la violencia contra las mujeres exige mucho más que respuestas individuales. Requiere instituciones comprometidas, comunidades informadas y liderazgos capaces de impulsar cambios culturales que promuevan el respeto, la igualdad y la no violencia”, indicó Carolina Delgado Ramírez, Presidenta Ejecutiva del INAMU.

– Conocimiento, servicios y oportunidades para las mujeres

Durante la jornada se presentó información sobre FOMUJERES, el Programa Avanzamos Mujeres (PAM) y los servicios especializados que ofrece el INAMU para la atención de mujeres en situación de violencia.

Las personas participantes también conocieron iniciativas como Espacios Seguros, el Programa de Buenas Prácticas y el Sello de Igualdad, así como acciones relacionadas con la regionalización de los servicios institucionales y la promoción de oportunidades para las mujeres en distintos ámbitos.

Además, se compartieron avances del proceso de formulación de una política integrada para la igualdad y la no violencia contra las mujeres, propiciando una reflexión sobre los desafíos que aún persisten y las acciones necesarias para avanzar hacia relaciones más igualitarias.

Como parte de la actividad, se dio la presentación artística “Más que números, somos vidas”, a cargo del Grupo de Teatro y Danza del Colegio Felipe Pérez, una propuesta que invitó a reflexionar sobre el impacto de la violencia contra las mujeres desde el arte y la cultura.

– Compromiso territorial frente a la violencia

El encuentro favoreció el intercambio entre instituciones, organizaciones comunitarias, sector académico y liderazgos territoriales comprometidos con la promoción de una vida libre de violencia para las mujeres, permitiendo compartir experiencias y fortalecer mecanismos de coordinación en la región.

“Cada espacio que generamos para informar, sensibilizar y actuar permite que más mujeres conozcan sus derechos, identifiquen rutas de apoyo y cuenten con mayores oportunidades para enfrentar situaciones de violencia. La transformación que buscamos requiere participación y compromiso colectivo”, finalizó la Jerarca.

El INAMU reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios de encuentro, formación y sensibilización que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a la construcción de comunidades más seguras, inclusivas e igualitarias.