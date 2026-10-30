CCSS regulariza pago de salarios ordinarios y mantiene acompañamiento a unidades institucionales

Coordinación entre equipos institucionales y unidades de recursos humanos permitió resolver incidencias relacionadas con el proceso de pago.

Pago del tiempo extraordinario se tramita mediante un proceso independiente del SIPE.

Gerald Iván Montero Rony / www.ccss.sa.cr/noticias

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regularizó el pago ordinario de sus trabajadores, tras las acciones intensivas de acompañamiento y atención de incidencias desarrolladas en las unidades de trabajo.

Según explicó la MAFF. Gabriela Artavia Monge, gerente administrativa de la institución, este avance contribuye a brindar mayor tranquilidad y seguridad económica al personal que diariamente hace posible la prestación de servicios de salud a la población.

La regularización es resultado del trabajo coordinado entre la Gerencia Administrativa, la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP), el Proyecto SIPE y las unidades de gestión de recursos humanos de los distintos establecimientos.

“Las acciones implementadas incluyeron atención directa a los centros de trabajo, revisión y actualización de información, resolución de incidencias y seguimiento de las situaciones identificadas durante el procesamiento de la planilla ordinaria”, afirmó la máster Artavia Monge.

La gerente destacó que los resultados alcanzados responden al esfuerzo conjunto de los equipos institucionales y al acompañamiento brindado a las unidades que han requerido apoyo y subrayó que la gestión oportuna de los salarios constituye una prioridad institucional, debido a su impacto directo en la estabilidad económica de las personas trabajadoras y sus familias.

«Sabemos lo importante que es recibir el salario de forma correcta y oportuna. Detrás de cada pago hay una persona y una familia, por lo que la atención de estas situaciones ha sido, y seguirá siendo, una prioridad institucional», manifestó Artavia.

Información de la MAFF. Gabriela Artavia Monge, gerente administrativa.

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL CONTINUARÁ EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Por su parte, el Lic. Walter Campos Paniagua, director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, explicó que la institución mantendrá las acciones de seguimiento y coordinación necesarias para consolidar los resultados y atender oportunamente las situaciones particulares que puedan presentarse.

Para el director, la coordinación con las unidades de recursos humanos ha sido fundamental para identificar incidencias, revisar la información y gestionar las correcciones correspondientes.

«El trabajo articulado con las unidades de recursos humanos nos permitió atender las situaciones identificadas y avanzar en la regularización del pago ordinario. Ahora corresponde mantener el seguimiento y asegurar que los procesos se ejecuten correctamente y dentro de los plazos establecidos», aseveró Campos Paniagua.

El funcionario agregó que la atención de estos procesos requiere una participación activa de los centros de trabajo, especialmente en la revisión, actualización y gestión oportuna de la información necesaria para efectuar los pagos.

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CONLLEVA UN TRÁMITE INDEPENDIENTE

Tanto la máster Artavia como el licenciado Campos aclararon que, en el caso del pago del tiempo extraordinario, este conlleva un proceso diferente al de la planilla ordinaria y no se realiza mediante el Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE).

Su tramitación requiere la intervención coordinada de las instancias responsables de la disponibilidad presupuestaria, el registro, la validación y la gestión de la información necesaria para efectuar el pago correspondiente.

Sobre este particular, la máster Artavia Monge explicó que cada una de esas etapas debe atenderse oportunamente para evitar retrasos y permitir que la información complete el trámite establecido.

Por su parte, Campos Paniagua indicó que la participación de las unidades responsables resulta esencial para asegurar la correcta gestión de los pagos extraordinarios.

«Cada instancia debe cumplir oportunamente con las responsabilidades que le corresponden en el proceso. La disponibilidad presupuestaria, el registro y la validación de la información son necesarios para que los trámites avancen hacia el pago correspondiente», explicó el director.

La institución mantendrá el acompañamiento a los centros de trabajo para consolidar los avances alcanzados y atender las situaciones pendientes, para así procurar que cada trabajador reciba su remuneración de manera correcta y oportuna, en reconocimiento de la importancia que representa para su bienestar y el de su familia.