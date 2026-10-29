SOFÍA CALDERÓN AMPLÍA SU FORMACIÓN EN EUROPA CON PRUEBAS EN LEGENDS Y FÓRMULA 4

– La costarricense de 14 años, respaldada esta temporada por Apex70, también se prepara para las 3 Horas de Costa Rica, donde será la mujer más joven en competir.

María José Cubero / mariajose@macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La piloto costarricense Sofía Calderón completó dos jornadas de pruebas en vehículos Legends y Fórmula 4 con Motorsport Performance Academy (MPA), tras su participación en la ROK Cup Superfinal, en Italia. Las sesiones le permitieron ampliar su experiencia en el automovilismo y alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora al volante del monoplaza.

Calderón cuenta durante esta temporada con el apoyo del equipo Apex70, que acompaña su desarrollo deportivo en una agenda que combina competencias internacionales de kartismo y automovilismo.

Durante las pruebas en Europa, la joven trabajó en la adaptación a vehículos con características y exigencias distintas a las del kartismo. En el Legends, una categoría que próximamente llegará a Costa Rica, conoció el comportamiento de un carro ligero y con una alta relación entre potencia y peso. En el Fórmula 4, pudo trasladar parte de esos conocimientos a la conducción de un monoplaza.

“Estas pruebas me dejaron mucho aprendizaje. El Legends me permitió trabajar en la adaptación a un carro ligero y rápido, mientras que en el Fórmula 4 pude aplicar conceptos que he aprendido en el kartismo y el automovilismo. Me sentí cómoda y muy contenta con la oportunidad de seguir desarrollándome en distintas categorías”, expresó Calderón.

Las sesiones se suman a varias semanas de actividad internacional. En Panamá, la costarricense ganó la clasificación general de la segunda fecha de la ProSpec Series by Changan, una copa monomarca.

Posteriormente, formó parte de la delegación de 14 pilotos que representó a Costa Rica en la ROK Cup Superfinal, en Italia. Allí cruzó la meta en el segundo lugar de la categoría VLR Junior, aunque una penalización de tres segundos modificó su posición final.

“Venimos de unas semanas muy importantes para mi desarrollo como piloto. La victoria en Panamá y la experiencia en Italia me motivan a seguir trabajando. Estoy muy agradecida con el equipo y con todas las personas que me acompañan y apoyan durante esta temporada”, agregó.

Ahora, Calderón también se prepara para disputar las 3 Horas de Costa Rica, el próximo 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva. A sus 14 años, se convertirá en la mujer más joven en competir en la historia de esta prueba de resistencia, que cerrará el Campeonato Nacional de Automovilismo CRRL.

Su participación marcará un nuevo reto dentro de una temporada en la que, con el respaldo de Apex70, continúa sumando experiencia en distintas categorías dentro y fuera del país.