Perros de terapia llevarán esperanza a miles de pacientes en hospitales del país

• Más de 50 intervenciones impactarán a personas en Unidad de Cuidados Intensivos, salud mental y cuidados paliativos.

• Programa llegará a hospitales en Puntarenas, San José, Liberia y Pérez Zeledón

• Estudio internacional confirma reducción significativa de la ansiedad en entornos hospitalarios

Paola Hernandez Chavarria / pahernandez@coopenae.fi.cr

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, anunciamos que a lo largo de este año 2026 se realizarán más de 50 intervenciones con perros en centros hospitalarios, esto con el objetivo de llevar compañía y esperanza a miles de pacientes.

En medio de entornos clínicos marcados por la incertidumbre, el dolor y la ansiedad, más de 7 perros de terapia comenzarán a recorrer pasillos hospitalarios en para llevar alivio emocional a personas que se encuentran hospitalizadas con múltiples padecimientos.

La iniciativa, impulsada por Coopenae-Wink en alianza con ACOTEAMA mediante el programa Amor sin Fronteras, contempla visitas en centros de salud, como el Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, el Hospital Calderón Guardia en San José, el Hospital de Salud Mental en Pavas, el Enrique Baltodano en Liberia y albergues de cuidados paliativos pediátricos en Pérez Zeledón, así como en otra zonas lejanas impactando tanto a pacientes como a sus familias e integrándose como un complemento a la atención médica tradicional.

“El cooperativismo nos impulsa a poner a la persona en el centro. Este programa nace de esa convicción, de entender que la salud no es solo física, sino también emocional, y que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en momentos críticos”, señaló Gustavo Ulloa, jefe de Sostenibilidad de Coopenae-Wink.

El alcance es amplio: abarca desde pacientes en estado crítico en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hasta población joven, niños, adultos mayores y personas en procesos médicos complejos.

“Estamos llegando a espacios de alta sensibilidad, donde el acompañamiento emocional es tan importante como el tratamiento médico. Ver la reacción de los pacientes confirma que estas intervenciones sí generan bienestar real”, agregó Ulloa.

“Esto no sustituye la atención médica, la complementa. Es una forma de humanizar los hospitales y de aportar al bienestar integral de las personas en momentos donde más lo necesitan”, enfatizó Ulloa.

Beneficios de las terapias asistidas con perros como complemento a la atención médica:

• Reducen el dolor percibido y los niveles de estrés.

• Disminuyen ansiedad y síntomas depresivos.

• Favorecen la adherencia a tratamientos médicos y medicamentos.

• Mejoran la interacción entre pacientes y personal de salud.

• Apoyan la regulación emocional ante procedimientos clínicos.

• Incrementan la motivación y participación en la recuperación.

• Humanizan los entornos hospitalarios.

• Funcionan como un complemento terapéutico seguro y no invasivo.

El modelo incorpora procesos de formación y certificación de perros y voluntarios, garantizando intervenciones seguras y alineadas con estándares internacionales.

“Este tipo de iniciativas reflejan el rol que debemos asumir como organizaciones: ser parte activa de las soluciones sociales, innovando en la forma en que contribuimos al bienestar de las comunidades”, concluyó Ulloa.

A nivel global, estas terapias se posicionan como una tendencia creciente en los sistemas de salud, al fortalecer la salud mental y avanzar hacia modelos de atención más integrales y centrados en la persona.

De cara al futuro, la integración de terapias asistidas con animales plantea oportunidades relevantes para los sistemas de salud en América Latina, especialmente en el fortalecimiento de la salud mental, la humanización hospitalaria y la evolución hacia modelos de atención más integrales.