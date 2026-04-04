SEDENTARISMO AFECTA A CASI EL 50% DE LOS COSTARRICENSES,      SEGÚN ESTUDIO DE CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Experta advierte sobre el riesgo del sedentarismo en el país

Cada paso cuenta para construir una vida más activa y saludable

SAN JOSÉ, Costa Tica. El sedentarismo se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública porque no solo reduce la capacidad física sino también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y problemas metabólicos. Según datos emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), alrededor del 49,7% de los adultos en Costa Rica no realizan la cantidad mínima de actividad física recomendada, es decir, al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana.

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, la plataforma Muévalo hace un llamado a la población costarricense a combatir el sedentarismo y adoptar hábitos de movimiento que favorezcan la salud y el bienestar.

Para la especialista de Muévalo en nutrición, Priscilla Mora, cuando “hablamos de sedentarismo no solo nos referimos a no hacer ejercicio, hablamos de pasar la mayor parte del día sin movernos. Esto afecta nuestra energía, nuestro ánimo y nuestra salud en general. Lo retador es que ocurre casi sin darnos cuenta: cuando pasamos horas sentados trabajando, frente a las pantallas o en el transporte, lo que hace que el movimiento vaya quedando de lado sin que lo notemos”, explicó.

El sedentarismo no solo reduce la capacidad física y la energía diaria, también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2 y otros problemas metabólicos. Según la CCSS, el movimiento regular puede reducir significativamente estos riesgos y mejorar el bienestar general de la población.

“La actividad física aporta beneficios que van mucho más allá del peso: mejorar la salud mental, la calidad del sueño y el funcionamiento general del organismo. Para acompañar ese movimiento, una alimentación variada es esencial, porque es la que nos brinda la energía que el cuerpo necesita para mantenerse activo. Dentro de una alimentación nutritiva, los carbohidratos, incluyendo el azúcar cuando se consume en cantidades adecuadas, pueden aportar energía útil para las actividades diarias y el ejercicio”, explicó Mora, nutricionista de Muévalo.

“El movimiento no depende de ir al gimnasio, porque aunque sea una muy buena opción para quien tenga acceso, no es la única manera en que las personas pueden mantenerse activas. Caminar, subir escaleras, bailar, saltar la cuerda o incluso realizar tareas del hogar con más intención ayuda a romper el sedentarismo. También es importante incluir ejercicios de fuerza que no requieren equipos especiales: sentadillas, lagartijas apoyadas, bandas elásticas o incluso levantar objetos del hogar pueden ayudar a mantener la masa muscular y la funcionalidad. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden sumar más de lo que imaginamos y apoyar una vida más activa y saludable”, agregó la nutricionista.

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, la plataforma Muévalo de LAICAsus marcas nacionales de azúcar Doña María y Zukra, hacen un llamado a la población costarricense a combatir el sedentarismo y adoptando hábitos de movimiento que favorezcan la salud y el bienestar, recordando que cada paso cuenta para construir una vida más activa y saludable. Este enfoque también promueve el equilibrio, destacando que una persona activa puede disfrutar de todos los grupos de alimentos, incluyendo el azúcar, como parte de una alimentación balanceada.