Lilliana Pacheco Monge / periodicohentehoy@yahoo.com

• La Orquesta Filarmónica llevará los grandes éxitos de la legendaria banda británica al Teatro Popular Melico Salazar, en dos conciertos los próximos 28 y 29 de noviembre.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Los clásicos que marcaron generaciones tendrán una nueva dimensión en Costa Rica. La Orquesta Filarmónica de Costa Rica prepara un espectáculo especial dedicado a Led Zeppelin, en el que la potencia del rock se fusionará con la riqueza sonora de una interpretación orquestal.

Bajo la dirección del maestro Marvin Araya, el público podrá disfrutar de emblemáticas canciones como Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Immigrant Song, Black Dog, Rock and Roll y Kashmir, entre otros grandes éxitos.

La cita será el sábado 28 de noviembre, a las 8:00 p. m., y el domingo 29 de noviembre, a las 4:00 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar.

Para Marvin Araya, este espectáculo representa una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de composiciones que forman parte de la historia musical mundial y acercarlas a distintas generaciones.

Las entradas tienen precios desde ₡26.000 y ya están disponibles en Publitickets⁠. Además, quienes utilicen el código promocional LAFISE10 podrán obtener un descuento especial.

Será una oportunidad para reencontrarse con los grandes himnos de Led Zeppelin y vivirlos de una manera diferente, donde la fuerza del rock y la majestuosidad de la música orquestal se unirán en un mismo escenario.

¡Una cita imperdible para los amantes del buen rock y la música en vivo!

Información para prensa: Karina McDonald.