Inglés, tecnología y sostenibilidad: educar para transformar el futuro

﻿El futuro no se construye únicamente con conocimientos, sino con la capacidad de utilizarlos para transformar la realidad. Se construye cuando un estudiante aprende a investigar, cuestionar, crear soluciones y comprender que sus ideas pueden generar un impacto positivo en el mundo.

Esa es la visión educativa del Colegio Bilingüe Yurusti, donde tres pilares se integran para preparar a las nuevas generaciones: dominio de idiomas, formación tecnológica y conciencia ambiental. Una propuesta que recientemente trascendió las aulas y recibió visibilidad internacional a través de la UNESCO.

• Un idioma que abre fronteras

En Yurusti, el Inglés no se limita a una asignatura: se vive todos los días. Varias materias se imparten completamente en este idioma, permitiendo que los estudiantes aprendan ciencias, investiguen, debatan y desarrollen proyectos en un entorno de inmersión real. A esto se suma el Portugués, ampliando sus competencias lingüísticas y culturales.

El resultado va más allá de la fluidez: es la confianza para comunicarse, desenvolverse en contextos internacionales y aprovechar oportunidades en un mundo cada vez más conectado. La formación se complementa con programas de música y deportes que impulsan la creatividad, la disciplina y el trabajo en equipo.

• Tecnología para crear e innovar

La tecnología no debería limitarse a consumir contenidos o utilizar dispositivos. Debería enseñar a pensar, crear y resolver problemas.

Por eso, desde preescolar hasta undécimo año, Yurusti desarrolla una ruta tecnológica progresiva que incluye pensamiento computacional, programación, robótica, Internet de las Cosas, análisis de datos y ciberseguridad. Como socio oficial de Cisco Networking Academy, ofrece además formación con respaldo internacional y la posibilidad de obtener certificaciones antes de finalizar el bachillerato.

Así, los estudiantes pasan de explorar la tecnología a comprenderla y utilizarla como una herramienta para innovar.

• Sostenibilidad que se aprende haciendo

La conciencia ambiental se desarrolla con acciones, no solamente con discursos. Un ejemplo es “Yurusti Breathes”, proyecto en el que los estudiantes investigaron la huella de carbono de su propio colegio, cuantificaron emisiones de gases de efecto invernadero mediante metodologías científicas y propusieron medidas para reducirlas.

La iniciativa formó parte de «Transformando futuros», un proyecto de la UNESCO que reunió a 41 instituciones de diez países, con la participación de cinco centros educativos costarricenses. Una experiencia de ciencia aplicada que convirtió a los estudiantes en protagonistas del cambio.

• El futuro necesita algo más que buenos profesionales

En Yurusti entendemos que estos tres pilares se complementan: los idiomas permiten conectar con el mundo, la tecnología ofrece herramientas para transformarlo y la sostenibilidad nos recuerda la responsabilidad que tenemos con él.

Pero, por encima de todo, creemos que educar es formar personas autónomas, creativas, resilientes, solidarias y capaces de poner su talento al servicio de los demás.

Porque el mundo no necesita únicamente profesionales preparados para el futuro. Necesita personas comprometidas con hacerlo mejor.