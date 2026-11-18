La reconocida cantante japonesa se presentará el sábado 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes

El evento es abierto para todo público

Los seguidores del animé todavía pueden adquirir sus entradas en www.omticket.com

Adriana Hernandez / aghernandezv@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica.La espera está por terminar, Costa Rica recibirá por primera vez a Yoko Takahashi, la reconocida cantante japonesa que conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo con su interpretación de “A Cruel Angel’s Thesis”, emblemático tema de apertura de la serie Neon Genesis Evangelion.

La artista se presentará este sábado 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes, en un espectáculo que reunirá a los amantes del animé, la música japonesa y a quienes han seguido su trayectoria durante más de tres décadas.

A pocos días de este esperado encuentro, todavía hay entradas disponibles para quienes desean ser parte de esta experiencia musical. Los boletos se pueden adquirir a través de www.omticket.com, con los siguientes precios:

General : ₡8.500

: ₡8.500 Platea : ₡15.500

: ₡15.500 Preferencial: ₡25.000

El concierto, organizado por Imperio Animé, será una oportunidad para disfrutar en vivo de canciones que han marcado a distintas generaciones, entre ellas “A Cruel Angel’s Thesis”, “Soul’s Refrain”, “Fly Me to the Moon”, “Yoake Umare Kuru Shoujo” y “Metamorphose”.

Más que una presentación musical, el espectáculo busca convertirse en un encuentro especial para una comunidad que mantiene una conexión con las historias y canciones que han trascendido la pantalla y las fronteras.

Además, los seguidores de la cantante podrán adquirir experiencias exclusivas con Yoko Takahashi, como fotografía y firma de la artista, así como un disco de vinilo de edición especial. Estas opciones están disponibles en la tienda oficial de Imperio Animé: www.imperioanimecr.com/store.

SOBRE TOKO

Yoko Takahashi estudió piano desde los dos años y durante una década formó parte de un coro infantil. Antes de iniciar su carrera como solista, trabajó como corista y músico de estudio, participando incluso en giras de reconocidos artistas japoneses como Toshinobu Kubota y Yumi Matsutoya.

En 1991 debutó como solista con el sencillo P.S. I miss you, trabajo que le permitió obtener el premio a Mejor Artista Nueva en los Japan Record Awards y el Japan Cable Award.

A lo largo de su carrera ha lanzado alrededor de 30 sencillos, más de 12 álbumes de estudio y diferentes recopilatorios, además de interpretar canciones para reconocidas producciones de anime como Shakugan no Shana, This Ugly Yet Beautiful World, Pumpkin Scissors y Cross Ange.

En 2021 dio otro paso importante al participar en el Kōhaku Uta Gassen de NHK, uno de los programas musicales más importantes de Japón, donde interpretó el tema de Neon Genesis Evangelion.

Su trayectoria internacional también la ha llevado a escenarios de París, Barcelona, Pekín, Shanghái, Hong Kong, Taipéi, Moscú, Bangkok, Riad, Dubái, Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Seúl, entre otras ciudades.

En 2023 realizó su primer concierto en solitario dedicado exclusivamente a Evangelion en Zepp Shinjuku, Tokio. Posteriormente, en 2025 participó en la gira Evangelion Wind Symphony por Corea y Norteamérica, además de formar parte de eventos internacionales como Anime NYC y Japan Expo París, en el marco de la celebración del 30 aniversario de Neon Genesis Evangelion.