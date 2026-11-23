Luis Fernando Andrés Jácome, gerente general de la CNFL, brindó declaraciones durante la puesta en marcha de la cuarta planta fotovoltaica de la GAM, que cuenta con 1.872 paneles solares y una capacidad de 1,16 MW.

• La infraestructura producirá 1.524 MWh anuales y evitará la emisión de 193 toneladas de CO₂ equivalente al año, mediante una inversión de un millón de dólares.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la empresa ENERTIVA pusieron en funcionamiento el lunes 23 de noviembre la cuarta planta fotovoltaica de la Gran Área Metropolitana (GAM), una infraestructura que refuerza el compromiso con las energías renovables y la sostenibilidad ambiental.

El proyecto cuenta con 1.872 paneles solares, una capacidad instalada de 1,16 megavatios (MW) y una inversión aproximada de un millón de dólares.

La planta permitirá que el edificio de la Facultad de Ingeniería opere con energía 100% renovable y también abastecerá al Aula Magna y la torre de parqueos de la Ciudad de la Investigación, ubicada en Montes de Oca.

El rector de la UCR, Dr. Carlos Araya Leandro, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la investigación y la formación académica.

“No es solo una inversión en infraestructura. Es un laboratorio que funciona en tiempo real. Nuestros estudiantes y equipos de investigación podrán estudiar el rendimiento de 1.872 paneles en condiciones reales: la variación de la generación a lo largo del día y entre estaciones, el efecto de la nubosidad y cómo se integra esta energía con la demanda de tres edificios universitarios”, expresó Araya.

Por su parte, Iván Montes Gómez, coordinador gerencial de la CNFL, resaltó la rapidez con la que se concretan este tipo de soluciones energéticas y sus beneficios económicos y ambientales.

“Con esta cuarta planta solar evidenciamos la eficacia de este proyecto en brindar soluciones energéticas renovables en tiempos relativamente cortos. Además de los aportes en la reducción de los costos del consumo eléctrico, se evidencia cómo en tiempos récord de 6 a 8 meses luego de la firma entre las partes contamos con una planta fotovoltaica en operación que produce energía renovable, evitando la emisión de casi 200 toneladas de CO₂ al medioambiente”, manifestó Montes.

Entre los principales beneficios de esta infraestructura destaca la generación estimada de 1.524 megavatios hora (MWh) al año, así como la reducción de 193 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) anuales.

La iniciativa permitirá abastecer energéticamente tres edificios universitarios y, al mismo tiempo, impulsará la investigación y la educación sobre tecnologías limpias y sostenibles.

Las negociaciones para concretar el proyecto comenzaron en 2024 y el proceso constructivo inició en 2026, con una duración de siete meses, según la información suministrada por las entidades participantes.

El convenio tendrá una vigencia de 20 años. Durante ese período, ENERTIVA, como socio comercial, tendrá a su cargo el mantenimiento, las limpiezas y los ajustes de los sistemas mecánicos, mediante revisiones semestrales.

Con esta nueva planta fotovoltaica, la Universidad de Costa Rica avanza hacia un modelo universitario más sostenible y demuestra cómo la tecnología solar puede contribuir a reducir los costos energéticos y el impacto ambiental.

¿Considera que las universidades e instituciones públicas deberían invertir más en energía solar para reducir sus costos eléctricos y proteger el ambiente?

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