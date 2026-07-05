ICE instalará 180 cargadores eléctricos de 21 kW en todo el país durante los próximos tres años

• Activos desde hoy en agencias de Limón, Guápiles, Puerto Jiménez y Golfito.

• Proyecto contempla inversión de $4,6 millones.

SAN JOSÉ, Costa Rica.El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incorporará, a partir de este 18 de junio, 180 nuevos cargadores de 21 kilowatts (kW) para vehículos eléctricos en sus estaciones de todo el país, con el objetivo de ampliar la cobertura esta infraestructura. La inversión asciende a $4,6 millones.

La instalación de los cargadores se dividirá en etapas durante los próximos tres años. Para 2026 se habilitarán 25 nuevos sitios como parte de la primera etapa del plan. Desde hoy quedaron activos los equipos en las agencias del ICE en Limón, Guápiles, Puerto Jiménez y Golfito, así como en la Hotelera del Sur, en Pérez Zeledón.

• Servicio funcionará mediante la aplicación ¡Es Eléctrico!

La tecnología de 21 kW permite una implementación más ágil y de menor costo. Además, recupera entre 20% y 60% de la batería de un vehículo eléctrico en aproximadamente una hora, dependiendo del modelo y de las condiciones de carga.

“Esta iniciativa evidencia nuestro compromiso con la movilidad eléctrica y con una transición energética más accesible e inclusiva. Desde el Instituto trabajamos para fortalecer la conectividad y llevar servicios de recarga a comunidades que hoy tienen limitaciones, facilitando su integración a dinámicas turísticas y comerciales”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Las estaciones estarán disponibles a través de la aplicación ¡Es Eléctrico!, que permitirá ubicar los puntos de carga, iniciar las sesiones de recarga y realizar los pagos. La tarifa será de ₡99,7 por kilovatio hora (kWh) consumido.