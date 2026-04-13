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Tibás

Operativo en Tibás desmantela asentamientos y refuerza la seguridad cantonal

ByRedaccion Periodico Gente

Abr 13, 2026 #Fuerza Pública de Tibás, #Municipalidad de Tibás

La capitán de la Fuerza Pública de Tibás, Diana Conejo, brindó declaraciones sobre el impacto de estas acciones en la seguridad y salud del cantón.

Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente

TIBÁS. Este lunes 13 de abril, a solicitud del alcalde municipal del cantón de Tibás, Alejandro Alvarado, y en coordinación interinstitucional con la Fuerza Pública de Tibás, se llevó a cabo un operativo enfocado en el desarme de “búnkeres” ubicados en zonas con alta concentración de habitantes de calle, asociados a problemáticas como robos, hurtos, asaltos y quemas en distintos sectores.

El operativo inició a las 7:00 a.m. y abarcó varios puntos estratégicos. En Circunvalación Norte, sentido este-oeste, se desmantelaron tres ranchos que no contaban con ocupantes. Posteriormente, en la entrada de León XIII, se intervino un rancho desocupado, lugar donde días atrás se registró una quema que afectó varias viviendas.

En el sector de La Primavera, las autoridades abordaron a tres sujetos que habitaban en ranchos sobre la acera principal. Tras ser verificados, se confirmó que no contaban con pendientes judiciales, procediéndose igualmente al desmantelamiento de las estructuras.

Finalmente, en la salida hacia circunvalación, se retiraron desechos y se desmantelaron dos ranchos adicionales, dejando el sitio completamente limpio. Las labores concluyeron a las 12:15 p.m., con el retiro de maquinaria como back hoe y vagoneta.

Según explicó la capitán Diana Conejo, este tipo de operativos tiene un impacto directo en la seguridad del cantón, ya que permite la identificación de personas en condición de calle y la verificación de posibles órdenes de captura, además de prevenir la comisión de delitos en las zonas intervenidas.

Asimismo, destacó que estas acciones contribuyen a mejorar la salud pública, al reducir focos de contaminación y la proliferación de enfermedades vinculadas a la acumulación de desechos y la presencia de animales transmisores.

El cambio visual del entorno también incide positivamente en la salud mental de los ciudadanos, generando espacios más seguros y ordenados. Las autoridades informaron que en las próximas semanas continuarán los operativos interinstitucionales en otros sectores del cantón.

Ante el operativo realizado en Tibás por la Fuerza Pública, mediante el cual se desmantelaron asentamientos utilizados como búnkeres, el alcalde Alejandro Alvarado destacó, “este operativo viene a reforzar la seguridad tanto de los conductores como de todos los vecinos. Nuestro cantón estaba siendo tomado por estas personas y la situación ya se nos estaba saliendo de control en materia de seguridad”.

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