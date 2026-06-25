BANCO POPULAR ACOMPAÑA A SUS CLIENTES EN EL PROCESO DE CANJE DE MONEDAS QUE SALDRÁN DE CIRCULACIÓN

Clientes activos pueden realizar el trámite de forma sencilla y segura.

El trámite puede realizarse con tranquilidad dentro de los plazos establecidos por el Banco Central.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Ante la próxima salida de circulación de las monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 del diseño anterior anunciada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal recuerda a sus clientes que mantiene habilitado el servicio de recepción, canje y depósito de estas especies monetarias, con el fin de facilitarles la conservación del valor de sus recursos de forma segura, sencilla y ordenada.

Las personas clientes activas de la Institución pueden realizar este trámite en las oficinas comerciales habilitadas, presentando únicamente su documento de identidad vigente.

“En el Banco Popular trabajamos para acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida financiera. Por eso ponemos a su disposición este servicio, para que puedan realizar el canje o depósito de estas monedas de manera ágil, segura y con la confianza que caracteriza a nuestra Institución”, señaló Mario Roa, Subgerente de Negocios del Banco Popular.

Servicio disponible para monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 del diseño anterior en oficinas comerciales habilitadas.

El Banco recuerda que este proceso se desarrollará dentro de los plazos definidos por el Banco Central, por lo que no es necesario acudir de inmediato a las oficinas. Las personas pueden programar su visita con tranquilidad, contribuyendo así a una atención más ágil y cómoda para todos.

Actualmente, el servicio no tiene costo adicional para los clientes del Banco. Para facilitar la atención, se recomienda presentar las monedas separadas por denominación, sin necesidad de clasificarlas por material o aleación.

Los horarios habilitados para la recepción son los siguientes:

• Oficinas diurnas: martes y jueves, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

• Oficinas vespertinas: martes y jueves, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

El Banco Popular continuará brindando este servicio a sus clientes dentro de los plazos establecidos por el Banco Central para el retiro de circulación de estas monedas.

“Con acciones como esta, el Banco Popular reafirma su compromiso de brindar soluciones prácticas, oportunas y cercanas, siempre al lado de las personas trabajadoras y sus necesidades financieras. Porque cada colón cuenta, trabajamos para que nuestros clientes puedan conservar el valor de sus recursos y realizar sus trámites con la confianza, cercanía y respaldo que caracterizan al Banco Popular”, recalcó Roa.