THE PACIFIC RACE 2027 REGRESA A GUANACASTE CON DOS DÍAS DE COMPETENCIA Y LA PRESENCIA DE LEYENDAS DEL MTB COSTARRICENSE

La competencia será el 30 de abril y 1 o de mayo del 2027, en Guanacaste

Las inscripciones están abiertas para clientes Promérica Mastercard desde el 02 de noviembre y para todo tipo de pago desde el 10 de noviembre en www.thepacificrace.com

Adriana Hernández / aghernandezv@gmail.com

GUANACASTE, Costa Rica. Guanacaste volverá a convertirse en escenario de una de las experiencias más esperadas del ciclismo de montaña con la tercera edición de THE PACIFIC RACE 2027, una competencia de MTB que combina deporte, aventura, naturaleza y el desafío de recorrer algunos de los paisajes más atractivos de la provincia.

El evento se realizará el 30 de abril y 1º de mayo de 2027 y ofrecerá diferentes modalidades para que ciclistas de distintos niveles puedan vivir esta experiencia, desde quienes buscan un reto de un solo día hasta quienes desean asumir el desafío de dos jornadas consecutivas de competencia.

Esta edición contará con la presencia de reconocidas figuras y leyendas del ciclismo de montaña costarricense, entre ellas Andrés Brenes, Federico “Lico” Ramírez, Henry Raabe, José Adrián Bonilla “Txampu”, Adriana Rojas y Gregory Brenes, quienes formarán parte de esta celebración del MTB nacional.

“Para nosotros es un orgullo realizar la tercera edición de THE PACIFIC RACE y seguir consolidando un evento que busca ofrecer mucho más que una competencia de ciclismo: queremos que cada participante viva una experiencia deportiva, humana y de conexión con la naturaleza. Este año, además, nos llena de entusiasmo contar con la presencia de grandes leyendas del MTB costarricense, figuras que han marcado la historia de este deporte y que representan inspiración para las nuevas generaciones. Queremos que Guanacaste sea nuevamente el punto de encuentro de cientos de ciclistas que compartan su pasión por este deporte y se atrevan a superar sus propios límites”, expresó Gregory Brenes, organizador de THE PACIFIC RACE.

TRES MODALIDADES PARA VIVIR LA EXPERIENCIA

Los participantes podrán elegir entre tres opciones, de acuerdo con el nivel de exigencia y el desafío que deseen asumir:

Ruta corta: “La Huella”

Fecha: 1º de mayo de 2027.

Distancia: 50 kilómetros.

Ruta larga: :El Legado”

Fecha: 1º de mayo de 2027.

Distancia: 87 kilómetros.

Multietapa: dos días de competencia

Para quienes buscan un desafío mayor, la modalidad Multietapa contempla dos jornadas de recorrido:

30 de abril: Multietapa 1 “La Leyenda”, de 85 kilómetros.

1º de mayo: Multietapa 2 “El Legado”, de 87 kilómetros.

Todas las modalidades de THE PACIFIC RACE 2027 tendrán como punto de salida y meta Reserva Conchal, desde donde los participantes iniciarán una aventura que recorrerá algunos de los paisajes más atractivos de Guanacaste.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de rutas completamente nuevas, que permitirán atravesar más de 10 fincas privadas de la zona, gracias a la colaboración de propietarios y actores locales, así como de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo. Además, se suman los trillos privados de Las Catalinas, ampliando la experiencia de recorrido y ofreciendo a los ciclistas nuevos terrenos y desafíos para poner a prueba sus habilidades y resistencia.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir de este lunes 2 de noviembre exclusivamente para clientes Promérica Mastercard, quienes podrán aprovechar descuentos especiales:

Del 2 al 8 de noviembre: 30% de descuento.

Del 9 de noviembre al 31 de enero: 20% de descuento.

Del 1.º de febrero hasta agotar existencias: 10% de descuento.

Adicional, quienes soliciten y activen una tarjeta Promérica Mastercard, recibirán un descuento de 100 dólares aplicables al costo de la inscripción.

A partir del 9 de noviembre, las inscripciones estarán disponibles para el público general, con tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad bancaria.

– Los precios de inscripción son:

Carrera Multietapa Full Experiencie (con jersey): $299

Carrera Multietapa Only Rider (no incluye jersey): $249

Ruta Larga Full Experiencie (con jersey): $190

Ruta Larga Only Rider (no incluye jersey): $140

Ruta Corta Full Experiencie (con jersey): $150

Ruta Corta Only Rider (no incluye jersey): $100

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en www.thepacificrace.com. Además, quienes lo deseen podrán adquirir el jersey oficial por separado, con un precio de $100.

THE PACIFIC RACE 2027 contará con categorías para diferentes perfiles de ciclistas, entre ellas Open Femenino y Open Masculino, Élite, Máster A, B, C, D y E, tanto en femenino como en masculino, así como las modalidades E-Bike y Gravel, esta última disponible en ambas ramas.

– COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

THE PACIFIC RACE cuenta con el respaldo de esencial COSTA RICA, la marca país que representa lo mejor de nuestra gente, nuestra naturaleza y nuestra forma de vivir.

Además, en su edición 2026, el evento obtuvo el reconocimiento de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Eventos Sostenibles, una distinción que destaca sus esfuerzos y compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales.

Con esta tercera edición, THE PACIFIC RACE busca seguir consolidándose como una experiencia que va más allá de la competencia, promoviendo el deporte, el encuentro entre ciclistas y el disfrute de la naturaleza guanacasteca.

Todas las novedades del evento se pueden seguir en las redes sociales de @thepacifcrace.