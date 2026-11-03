INA dona maquinaria industrial textil al CAI Vilma Curling

Donación a Ministerio de Justicia y Paz incluye 25 máquinas industriales de coser y un equipo de planchado a vapor.

INA imparte cursos del área textil en programa Cero Ocio.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El INA donó 25 máquinas de coser industriales (overlock, de recubrimiento y planas) y un equipo de planchado a vapor, para ser utilizados en el proyecto de confección de uniformes destinado a personas privadas de libertad, como parte del Proyecto “Cero Ocio” del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling.

Se trata de activos procedentes de los Centros de Formación de Alajuela, Los Santos y Sarapiquí los cuales, debido a su antigüedad, fueron sustituidos por equipos más modernos, pero aún conservan valor funcional para fines didácticos y producción.

«La donación responde a una solicitud del Ministerio de Justicia y Paz (MJP). Como parte del programa “Cero Ocio”, el INA ha impartido diversidad de cursos en el área textil en el CAI Vilma Curling, donde precisamente realizamos la entrega oficial de los equipos. Esta articulación interinstitucional permite poner la capacidad técnica y formativa del INA al servicio de una iniciativa de alto impacto social», indicó Edgar Oviedo Blanco, presidente ejecutivo del INA.

Esta donación contribuye a fortalecer los procesos de capacitación técnica que ejecuta el MJP, muchos de los cuales se desarrollan con apoyo del INA. En este caso, la Subgerencia Técnica del INA junto con el Núcleo Textil, trabajan desde junio pasado en la puesta en marcha y ejecución del proyecto.

Entre las principales labores efectuadas por parte del Núcleo Textil destacan:

Investigación y valoración de materiales.

Diseño y desarrollo de las prendas.

Elaboración de prototipos y patrones.

Definición de procesos de corte y confección.

Diseño de la distribución del taller textil ubicado en el CAI Vilma Curling para la implementación de un modelo de producción en línea.

Además, docentes del área textil impartieron asistencias técnicas en temas tales como “Operación y manejo de maquinaria textil”, “Procesos de confección”, “Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos” así como una transferencia de conocimientos técnicos al personal participante en el proyecto.

Gracias al compromiso del personal docente y técnico del INA, quienes aportaron su experiencia y conocimientos para fortalecer las capacidades instaladas y brindar acompañamiento en cada una de las etapas de este proyecto, se va alcanzando el objetivo de promover la empleabilidad, el desarrollo de competencias laborales y la reinserción social de la población beneficiaria.