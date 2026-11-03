Festival reunirá sabores del cacao en la UNA

• Primer Festival de Cacao y Chocolate de Especialidad reunirá el 6 y 7 de noviembre a chocolateros, especialistas y público en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional. La feria tendrá entrada gratuita e incluirá catas, charlas y una muestra de cacaos finos de distintos territorios del país.

HERDIA, Costa Rica. El cacao tiene territorio, historia y sabores que cambian según su origen. Esa diversidad se disfrutará en el Primer Festival de Cacao y Chocolate de Especialidad de Costa Rica, que se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6 p. m., en el Edificio de Emprendimiento del Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional (UNA), en Lagunilla de Heredia.

La actividad, organizada por UNA y la Asociación Costarricense de Cacao y Chocolates de Especialidad, reunirá a chocolateros costarricenses, organizaciones cacaoteras, especialistas y personas interesadas en conocer qué hay detrás de una barra de chocolate: desde el lugar donde se cultiva el cacao hasta los procesos que determinan su sabor y calidad.

Durante los dos días, el público podrá recorrer una feria de chocolate bean to bar, cacaos finos de origen y café de especialidad.

La muestra reunirá marcas procedentes de distintos territorios, entre ellos Talamanca, Osa, Upala, Puriscal, Turrialba, Guatuso y San Carlos, además de una marca invitada de Bocas del Toro, Panamá.

El concepto bean to bar – del grano a la barra- permite conocer chocolates cuyo proceso puede seguirse desde la selección y transformación del cacao hasta la elaboración del producto final. El festival también busca acercar al público al concepto de cacao de origen, en el cual el territorio, las personas productoras, las características del grano y las condiciones de cultivo forman parte de la identidad del producto.

Del territorio a la barra

Uno de los ejes del encuentro será mostrar que el cacao no es una materia prima anónima. Su procedencia influye en sus perfiles de sabor y se relaciona con factores como la genética, la historia y las regiones donde se cultiva.

El programa académico comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 8:30 a. m., con la charla “Terroir de los cacaos mesoamericanos”, a cargo del académico Carlos Eduardo Hernández, de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. La actividad abordará los perfiles de sabor, la química y los atributos de calidad de cacaos finos de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con aspectos relacionados con su genética, historia y zonas de cultivo. La sesión incluirá una cata de muestras. Esta charla también tendrá transmisión en línea y traducción simultánea al inglés, con el propósito de facilitar la participación de chocolateros, compradores y especialistas de otros países.

A las 10 a. m. se ofrecerá la charla “¿Artesanal o industrial? El valor del chocolate en alimentos y bebidas”, con Eugenia Volio, de Catica, y el chef Arturo Mora Campos. A las 2 p. m., Ariana Morales, de Theobroma Cacao, dirigirá “Colección Orígenes, cacao de Costa Rica”, una experiencia centrada en las características de chocolates elaborados con cacao procedente de diferentes zonas del país.

Ese mismo viernes, a las 11 a. m., se impartirá la charla “Cacao y chocolate en la alta cocina costarricense”, con Ana Laura Jiménez, de Theo Amo Cacao. A las 3 p. m., Wilbert Phillips-Mora presentará “Historia del cacao costarricense”, un recorrido por el desarrollo de este cultivo en el país.

El festival ofrecerá además cuatro catas guiadas, cada una con un máximo de 20 participantes y registro previo.

El sábado 7 de noviembre, a las 10 a. m., será el turno de “Viaje sensorial en los chocolates de especialidad”, con Hilda Dien Shantu e Ivannia García, consultora en Tecnología de Alimentos y Chocolatería.

La cuarta cata, “La leche en el chocolate”, se realizará a las 2 p. m. y estará a cargo de Albert Sánchez Gamboa, de Aracacao.

La programación del sábado también permitirá conocer los procesos que transforman el cacao. A las 11 a. m., Jorge Salazar, de La Iguana Chocolate, impartirá la charla “Transformación de la semilla a la barra”. El cierre estará a cargo de Andrés Ulate, de Bicichocolate, quien a las 3 p. m. ofrecerá “Cacao como bebida, de la medicina a la golosina”.

Las charlas se realizarán en el auditorio, con capacidad para 80 personas, mientras que las catas tendrán un máximo de 20 participantes. Puede inscribirse de manera gratuita aquí.

Una feria para acercarse al cacao costarricense

Durante ambas jornadas, la feria permanecerá abierta de manera continua y permitirá conversar con chocolateros y representantes de organizaciones cacaoteras, conocer productos elaborados en diferentes regiones y acercarse a las particularidades de los cacaos finos de origen. Esta primera edición busca abrir un espacio anual para valorar los cacaos costarricenses y reconocer el trabajo de las comunidades vinculadas con su cultivo y transformación. La entrada a la feria es gratuita. Las catas y las charlas requieren inscripción previa debido a la capacidad de los espacios.