CUANDO EL CONTROL SE VUELVE VIOLENCIA

• Goicoechea busca fortalecer la prevención de la violencia digital contra las mujeres. Adriana Villalobos, encargada de la Oficina de la Mujer, participó en un encuentro del INAMU y el PNUD para analizar los nuevos desafíos de la violencia contra las mujeres y promover acciones de prevención y acompañamiento en las comunidades.

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

GOICOECHEA. Revisar el celular de la pareja sin permiso, exigir contraseñas, vigilar su ubicación o controlar sus redes sociales son conductas que muchas veces se normalizan, pero que también constituyen violencia. Esta fue parte de la reflexión de la conferencia “Violencia contra las mujeres en los entornos digitales: desafíos para la prevención y la protección de sus derechos”, organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que participó Adriana Villalobos, encargada de la Oficina de la Mujer de Goicoechea.

Representantes de diferentes instituciones participaron en la conferencia dedicada a la prevención de la violencia digital contra las mujeres, un espacio de diálogo y concientización para fortalecer la protección y los derechos de las mujeres.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó que las tecnologías digitales ofrecen grandes oportunidades, pero también pueden utilizarse para reproducir formas de violencia que afectan la seguridad.

Adriana Villalobos encargada de la Oficina de la Mujer en Goicoechea, durante la conferencia sobre la prevención de la violencia digital contra las mujeres.

El Periódico Gente conversó con Villalobos sobre la importancia de esta actividad y cómo estos conocimientos pueden convertirse en herramientas para el cantón.

La funcionaria explicó que la intención es fortalecer las acciones dirigidas a proteger los derechos de las mujeres, mejorar el acompañamiento y generar iniciativas concretas de prevención que permitan llevar información y orientación a las comunidades.

La Oficina de la Mujer de Goicoechea cuenta con muchos años de trabajo y respaldo municipal. Actualmente atiende alrededor de 3.000 mujeres en diferentes situaciones y necesidades, de las cuales aproximadamente 70 reciben atención por situaciones de violencia, según los datos compartidos por Villalobos.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó que las tecnologías digitales ofrecen grandes oportunidades, pero también pueden utilizarse para reproducir formas de violencia que afectan la seguridad, la autonomía y los derechos de las mujeres. Por ello, hizo un llamado al compromiso de las instituciones y la ciudadanía para construir espacios digitales seguros y respetuosos.

Desde Goicoechea, el reto es que este conocimiento trascienda los espacios de capacitación y se convierta en acciones que permitan a más mujeres reconocer la violencia, conocer sus derechos y saber dónde buscar apoyo.

Porque controlar el celular, las redes sociales o la ubicación de una mujer no es una muestra de amor: también es violencia.