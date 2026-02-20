CEN-CINAI renueva su flotilla vehicular para mayor cobertura y mejor servicio para las comunidades

• Existen 647 CEN-CINAI en el país que brindan servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas mediante estrategias intramuros y extramuros. Además, se atiende a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

SAN JOSE, Costa Rica La Dirección Nacional de CEN-CINAI entregó este miércoles 18 de febrero la renovación de su flotilla vehicular, tras un rezago que se mantenía desde el año 2008 en este recurso indispensable para la prestación de sus servicios.

La institución adquirió 35 vehículos tipo pick up 4×4 y un camión, con una inversión de ₡830.680.593,75 provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Esta inversión permitirá fortalecer tanto el trabajo intramuros (dentro de los establecimientos) como extramuros (en las comunidades) en todo el territorio nacional.

El objetivo es que cada oficina local cuente con su propio vehículo, facilitando la distribución de alimentos en las distintas zonas que atienden. Asimismo, las nuevas unidades permitirán realizar visitas domiciliares, brindar educación a padres, madres o personas encargadas, efectuar mediciones antropométricas y desarrollar otras acciones clave para la atención integral de la población beneficiaria.

Los vehículos tipo pick up 4×4 facilitarán el ingreso a zonas rurales y de difícil acceso, garantizando que los servicios lleguen a comunidades que requieren mayor apoyo. Todas las unidades están debidamente rotuladas e identificadas para uso oficial.

El camión adquirido será fundamental para la distribución de equipos, suministros y materiales que la Dirección Nacional compra para el funcionamiento diario de los establecimientos.

Actualmente, existen 647 CEN-CINAI en el país que brindan servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas mediante estrategias intramuros y extramuros. Además, se atiende a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Esta compra se suma a la adquisición de 10 vehículos realizada el año anterior, como parte de la estrategia institucional para modernizar la flotilla, ampliar la cobertura y ofrecer un servicio más oportuno y eficiente a las comunidades.

En la presente administración, el presupuesto institucional aumentó un 82%, pasando de ₡62 mil millones en 2023 a más de ₡88 mil millones en 2025. Para el año 2026, se proyecta una inversión cercana a ₡140 mil millones, lo que permitirá continuar ampliando la cobertura y fortaleciendo la atención integral a la niñez y a las familias en todo el país.