VISITANTES NACIONALES EN GUANACASTE

El 72% del gasto vacacional de las familias costarricenses se destina a hospedaje y alimentación, según el ICT.

Las familias que vacacionan permanecen, en promedio, 3,2 noches fuera de casa y realizan alrededor de tres viajes al año.

Villas Sol Beach Resort incorpora la modalidad Todo Incluido del 1.º de noviembre al 19 de diciembre de 2026.

Diego Salazar / dsalazar@ccklatam.com

GUANACASTE, Costa Rica.. El Pacífico Norte de Costa Rica amplía sus alternativas de hospedaje para el turismo nacional con la incorporación de una temporada especial Todo Incluido en Villas Sol Beach Resort, ubicado en Playa Hermosa, Guanacaste. La modalidad, disponible del 1.º de noviembre al 19 de diciembre de 2026, integra alojamiento, alimentación, bebidas seleccionadas y actividades recreativas en una misma estadía.

Esta alternativa se suma a la oferta turística de una región que combina playas, naturaleza y experiencias recreativas, en un contexto en el que las familias costarricenses destinan una parte importante de su presupuesto vacacional al hospedaje y la alimentación.

La modalidad Todo Incluido de Villas Sol Beach Resort contempla desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, refrigerios, bebidas seleccionadas y actividades recreativas dentro de sus instalaciones.

Según el estudio Hábitos vacacionales de las familias costarricenses 2023-2024, elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 42% del gasto vacacional corresponde al alojamiento y un 30% a la alimentación, rubros que representan conjuntamente el 72% del presupuesto. La investigación también señala que el gasto promedio de los hogares durante sus vacaciones oscila entre ₡187.887 y ₡212.424, mientras que el 81% de las familias que realizan salidas financia sus viajes mediante ahorros. Estos resultados reflejan la importancia de la planificación económica al momento de elegir destinos, servicios y modalidades de hospedaje.

El comportamiento del turismo interno también evidencia el interés de las familias por conocer distintos destinos nacionales. De acuerdo con el ICT, el 61,6% de las familias costarricenses realizó vacaciones, paseos de un día o ambas actividades durante 2023 y el primer semestre de 2024. Entre quienes vacacionan, la estadía promedio alcanza las 3,2 noches y se registran alrededor de tres viajes al año. Además, la playa se posiciona como el lugar preferido para los paseos familiares, mencionado por el 34% de los encuestados, lo que permite contextualizar la relevancia de destinos costeros como Playa Hermosa dentro de la oferta turística nacional.

generalmente tranquilas, arena grisácea y paisajes rodeados de colinas y vegetación tropical. Su ubicación en el Golfo de Papagayo y cercanía con Playas del Coco y Playa Panamá permiten combinar descanso frente al mar con actividades como kayak, esnórquel, pesca deportiva y paseos en embarcación. Asimismo, la región ofrece alternativas gastronómicas, recreativas y de aventura que complementan la experiencia de los visitantes y favorecen recorridos por diferentes puntos del Pacífico Norte.

“El turismo nacional tiene un papel importante en destinos como Playa Hermosa, donde las familias pueden combinar descanso, naturaleza y recreación. Los hábitos de viaje muestran que las personas consideran aspectos como el hospedaje, la alimentación y las actividades disponibles al organizar sus vacaciones. Por eso, ampliar las modalidades de alojamiento permite ofrecer distintas alternativas para quienes desean conocer y disfrutar Guanacaste”, señaló José Fuentes, Resort Manager de Villas Sol Beach Resort Costa Rica.

La riqueza natural de Guanacaste constituye otro atractivo para quienes buscan complementar sus vacaciones de playa con experiencias de naturaleza. La provincia alberga áreas protegidas como los parques nacionales Rincón de la Vieja, Santa Rosa y Palo Verde, que ofrecen oportunidades para conocer distintos ecosistemas y observar la biodiversidad de la región. Este interés también se refleja en los datos del ICT, según los cuales el 27% de las familias que vacacionaron mencionó haber visitado parques nacionales o reservas biológicas durante el periodo estudiado. Estas experiencias, que pueden organizarse independientemente del hospedaje, amplían las posibilidades para explorar el Pacífico Norte.

“Playa Hermosa reúne condiciones que permiten disfrutar diferentes experiencias durante una misma visita. Su entorno costero y la posibilidad de recorrer otros atractivos de Guanacaste hacen que el destino resulte interesante para familias, parejas y grupos de amigos. Con la incorporación del Todo Incluido buscamos sumar una opción de hospedaje que permita a los visitantes organizar su estadía de acuerdo con sus preferencias, sin dejar de descubrir lo que ofrece la región”, agregó Fuentes.

La modalidad Todo Incluido de Villas Sol Beach Resort contempla desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, refrigerios, bebidas seleccionadas y actividades recreativas dentro de sus instalaciones. Estará disponible hasta el 19 de diciembre de 2026, bajo las condiciones y disponibilidad establecidas por el hotel. Su incorporación se suma a las opciones de alojamiento de Playa Hermosa, un destino que combina servicios

recreación, ampliando las alternativas para quienes desean vacacionar dentro de Costa Rica durante los últimos meses del año.

Acerca de Villas Sol Beach Resort

Villas Sol Beach Resort es un complejo hotelero ubicado en Playa Hermosa, Guanacaste, Costa Rica. Rodeado de bosque tropical y con vistas al océano Pacífico, ofrece una experiencia de hospedaje que combina naturaleza, descanso, gastronomía y hospitalidad costarricense. Situado a aproximadamente 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Guanacaste, el hotel se encuentra en un entorno privilegiado, cercano a una playa reconocida con el galardón Bandera Azul Ecológica, y brinda espacios para disfrutar de la riqueza natural y turística de la provincia.