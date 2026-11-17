• Kayli Zúñiga, estudiante de cuarto año de la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, San José, conquistó la categoría especial “Cuentos que inspiran a movernos seguros”

Daniela Rojas / Communications Intern

SAN JOSÉ, Costa Rica. Julián no despega los ojos de la pantalla. Ni en la casa, ni en la acera, ni al cruzar la calle. Hasta que un día levanta la mirada y todo cambia.

Así arranca “El despertar del joven de la luz azul”, el cuento con el que Kayli Zúñiga, estudiante de cuarto año de la Escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, San José, conquistó la categoría especial “Cuentos que inspiran a movernos seguros” de Grupo Purdy en la 15.ª edición del Concurso Nacional de Escritura Mi Cuento Fantástico, organizado por Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En pocos párrafos, la joven autora logra lo que muchas campañas buscan: que nos veamos reflejados. Su protagonista podría ser cualquiera de nosotros, alguien tan absorbido por el celular que no ve el peligro que tiene enfrente, hasta que es casi demasiado tarde.

“Me inspiré en situaciones de la vida cotidiana. Pensé en las noticias y comentarios que había escuchado sobre accidentes, especialmente cuando las personas se distraen con el celular”, contó Kayli Zúñiga.

Lo que ella intuyó, la evidencia lo confirma. En las observaciones de campo del Estudio Movilidad Segura 2025 de Grupo Purdy, la conducta más frecuente al usar el celular fue apartar la mirada de la carretera. Además, el estudio encontró que muchas personas usan el celular con más frecuencia de la que creen, en un hábito casi automático y poco consciente.

“El cuento de Kayli nos recuerda algo muy sencillo y poderoso: levantar la mirada puede hacer la diferencia. Por eso creemos en sembrar desde la niñez la responsabilidad, el respeto y la empatía en la vía, para que todas las personas lleguen seguras a su destino”, afirmó Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy.

Un premio para toda el aula. El reconocimiento no fue solo individual. Grupo Purdy premió al grupo de Kayli como “Aula Fantástica” (porque todos escribieron cuentos en el aula), con una experiencia de movilidad segura. También se reconoció al docente Rigoberto Alvarado y a la bibliotecóloga Priscilla Villalta, quienes fueron premiados por su labor en el proceso de enseñanza de la escritura y formación de sus estudiantes. “Mi Cuento Fantástico abre espacios para que niñas y niños usen la escritura para reflexionar sobre su vida diaria y se conviertan en protagonistas de conversaciones importantes para el país, como la movilidad segura. El concurso es una herramienta para implementar el Programa de Estudios de Español del MEP, mejora la escritura creativa y por consiguiente, el aprendizaje de nuestra niñez. Este año participó el 25% de todas las escuelas del país”, concluyó Susana Salas, representante de ADA