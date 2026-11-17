Compartirán el Lotus del equipo Apex 70 el próximo 6 de diciembre, en el Circuito Star Cars de Parque Viva.

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Maria Jose Cubero / mariajosecubero@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica.— El campeón de la categoría VLR 100 Senior de la ROK Cup Superfinal 2026, Diego Ardiles, unirá fuerzas con la piloto costarricense Sofía Calderón para disputar las 3 Horas de Costa Rica Davivienda, el próximo 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva.

La dupla compartirá el Lotus del equipo Apex 70 en una carrera que marcará la Gran Final del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Economy, y que pondrá a prueba su velocidad, concentración y capacidad para administrar tres horas de competencia.

Ardiles llegará a esta participación después de conquistar un resultado histórico para el kartismo costarricense. En la ROK Cup Superfinal, celebrada del 13 al 17 de octubre en Italia, obtuvo el primer lugar de la categoría VLR 100 Senior y se convirtió en el primer costarricense en ganar en esta competencia internacional.

Ahora, el piloto buscará trasladar ese aprendizaje a una de las carreras más emblemáticas del automovilismo nacional, junto a Calderón, con quien comparte su formación en el kartismo.

“Para mí es un honor poder participar en esta carrera. Vengo de karts, igual que Sofía, y creo que para cualquier chico que inició en karts es un sueño poder participar en esta carrera”, expresó Ardiles.

El piloto destacó que su desarrollo deportivo ha sido producto tanto de su experiencia internacional como de su formación en Costa Rica. Su objetivo será aportar ese conocimiento al trabajo del equipo Apex 70.

“Para cualquier piloto siempre la meta sería ganar. Es un equipo nuevo para mí y quiero contribuir al equipo con mi experiencia y ayudarles con todo lo que pueda”, agregó.

Para Ardiles, uno de los principales desafíos será mantener un ritmo competitivo sin comprometer el vehículo. El formato continuo exigirá administrar los riesgos y conservar la concentración durante toda la prueba.

Diego Ardiles, campeón de la categoría VLR 100 Senior de la ROK Cup Superfinal 2026.

Velocidad y constancia durante tres horas

“Las ediciones anteriores siempre fueron dos heats separados; ahora son tres horas. Entonces hay que mantener la calma, no cometer errores y asegurarse de que el auto aguante las tres horas”, explicó.

El tráfico también será un factor determinante. Ante una parrilla prevista de mas de 26 vehículos, Ardiles señaló que evitar contactos será fundamental para llegar al cierre con posibilidades de disputar un buen resultado.

La piloto costarricense Sofía Calderón.

Calderón apunta a cerrar un año de crecimiento

Para Sofía Calderón, las 3 Horas de Costa Rica, representan la oportunidad de culminar una temporada de intensa actividad, en la que ha combinado el kartismo, su participación en copas monomarca y pruebas en otras modalidades.

“Me siento muy preparada y con muchísimas ganas de enfrentar las 3 Horas de Costa Rica. Ha sido un año muy movido, con competencias de kartismo, copas monomarca y pruebas que me han permitido seguir aprendiendo y creciendo como piloto. Ha sido un gran año, y cerrarlo con una carrera como las 3 Horas lo hace todavía más especial”, comentó Calderón.

La piloto también destacó la oportunidad de compartir el vehículo con Ardiles y sumar sus experiencias al trabajo del equipo.

“Compartir el Lotus de Apex 70 con Diego es una gran oportunidad; queremos aportar lo mejor de cada uno y trabajar junto al equipo para buscar un buen resultado”, añadió.

Las entradas para la edición 2026 de las 3 Horas de Costa Rica están a la venta en treshoras.com, donde los aficionados pueden consultar los precios y las localidades disponibles.

SÍNTESIS DEL EVENTO

Evento: 3 Horas de Costa Rica 2026 Davivienda, gran final del Campeonato Nacional de Automovilismo Gran Premio Economy.

3 Horas de Costa Rica 2026 Davivienda, gran final del Campeonato Nacional de Automovilismo Gran Premio Economy. Fecha: Domingo 6 de diciembre de 2026.

Domingo 6 de diciembre de 2026. Lugar: Circuito Star Cars de Parque Viva.

Circuito Star Cars de Parque Viva. Entradas, precios y localidades: treshoras.com.