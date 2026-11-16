• Periodista y escritor fue asesinado a balazos en Santo Domingo de Heredia; sus denuncias contra presuntos grupos ligados al narcotráfico y la corrupción quedan ahora bajo investigación

La pregunta que estremece al país: ¿su asesinato estaría relacionado con las denuncias que realizó durante años?

El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes, en un ataque armado ocurrido pasadas las 3 p. m. en las cercanías de las instalaciones de Dekra, en Santo Domingo de Heredia.

Rodríguez viajaba en su conocido pick-up rojo cuando fue interceptado por sujetos armados que, según los primeros informes, dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. El comunicador murió en el lugar.

El crimen adquiere una dimensión todavía más inquietante por el contenido de las denuncias públicas que Rodríguez venía realizando desde hacía tiempo.

A través de sus redes sociales y plataformas digitales, el periodista había señalado públicamente a personas a las que vinculaba con presuntas actividades de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y crimen organizado.

Camilo Rodríguez, periodista valiente que denunció muchas veces lo que ocurre en nuestro país.

Ahora, esas denuncias forman parte de las interrogantes que deberán esclarecer los investigadores.

¿Fue un crimen dirigido contra un periodista por lo que denunció?

Esa es una de las preguntas que inevitablemente surge tras el homicidio, aunque las autoridades todavía no han confirmado el móvil ni establecido una relación entre las denuncias de Rodríguez y su asesinato.

Mientras tanto, la escena del crimen permaneció bajo un amplio despliegue policial. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en la recolección de evidencias y en la reconstrucción de lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El país queda ahora frente a un crimen que va mucho más allá de la muerte de un comunicador.

Si las investigaciones llegaran a demostrar que Rodríguez fue asesinado por sus denuncias, Costa Rica estaría ante un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

La investigación apenas comienza. Las respuestas que entregue el OIJ serán determinantes para saber quién ordenó el ataque, por qué lo hicieron y, sobre todo, si alguien quiso callar para siempre la voz de Camilo Rodríguez.