• Este sábado 24 de enero, el candidato presidencial del PLN recorrerá la provincia porteña como parte de los Encuentros por la Nueva Costa Rica, con la promesa de caminar el territorio, mirar a la gente a los ojos y abrir espacios de diálogo con comunidades que reclaman oportunidades, empleo y atención real.

PUNTARENAS. Como parte de los Encuentros por la Nueva Costa Rica, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, realizará este sábado 24 de enero una gira de trabajo por la provincia de Puntarenas, con el objetivo de escuchar, dialogar y llevar su mensaje a sectores que -según su equipo-, han sido históricamente relegados por el actual gobierno.

La visita fue confirmada por el jefe de campaña, César Rodríguez Barrantes, quien indicó que la gira responde a una convicción central del proyecto político que encabeza Ramos: gobernar desde el territorio, con cercanía y sensibilidad social.

“Álvaro Ramos estará el próximo sábado en Puntarenas para encontrarse con quienes han sido los grandes olvidados de este gobierno: pescadores, trabajadores informales, madres solteras, cooperativistas, personal de salud, empleados públicos y comunidades enteras que hoy se sienten abandonadas. Esta campaña no se construye desde un escritorio; se construye caminando el país, escuchando a la gente y dando la cara”, afirmó Rodríguez.

Una agenda centrada en el diálogo y los sectores productivos