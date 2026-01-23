•TSE garantiza transmisión segura y confiable de los resultados provisionales e invita a la ciudadanía a votar con tranquilidad

SAN JOSÉ, Costa Rica. La democracia costarricense se ha construido sobre un pilar sólido: la confianza. Desde hace más de 76 años, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha garantizado procesos electorales transparentes, seguros y creíbles, reconocidos incluso a nivel internacional.

De cara a las elecciones nacionales del domingo 1.º de febrero, el TSE reafirma ese compromiso y confirma que está plenamente preparado para recibir y procesar, de forma segura y oportuna, los resultados provisionales provenientes de las 7.154 Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitadas en todo el país y en el extranjero.

A partir de las 6:00 p. m., una vez cerradas las urnas, iniciará el conteo de votos en cada junta. Posteriormente, los resultados serán transmitidos al TSE mediante conexiones privadas de uso exclusivo, diversos dispositivos y estrictos protocolos de seguridad, desarrollados y supervisados por personal especializado del propio Tribunal.

El proceso combina el uso de dispositivos móviles institucionales, centros de llamadas ubicados en el ICE, RACSA y el TSE, así como la recepción de datos desde 49 consulados en 42 países, garantizando cobertura total y continuidad operativa. Todas las personas encargadas de la transmisión han sido debidamente capacitadas para asegurar que la información llegue de forma íntegra, transparente y confiable.

Como es tradición, las magistradas y los magistrados del TSE darán a conocer los primeros resultados provisionales a las 8:45 de la noche, durante la Sesión Solemne de Transmisión de Resultados, con actualizaciones periódicas cada 15 minutos. La ciudadanía podrá seguir la información en tiempo real a través del sitio web del TSE, la app móvil #VotanteInformadoCR, las redes sociales oficiales y los medios de comunicación nacionales.

En un contexto donde la confianza es clave, el TSE hace un llamado a todas las personas electoras a salir a votar con tranquilidad, sabiendo que su decisión será respetada, resguardada y contada con rigor.

Votar es un derecho y una responsabilidad.

Participar fortalece nuestra democracia.

El TSE garantiza un proceso seguro y transparente.