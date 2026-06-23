BCR recibe y cambia las monedas que saldrán de circulación

Monedas de ¢5, ¢10 y ¢25 del diseño anterior

Proceso diferenciado para clientes y usuarios

SAN JOSÉ, Costa Rica. Con motivo de la próxima salida de circulación de las monedas ¢5, ¢10 y ¢25 del diseño anterior, el Banco de Costa Rica (BCR) informa a sus clientes y público en general que a partir de este martes 23 de junio recibirá estas denominaciones, para depósito o cambio, en todas sus oficinas a nivel nacional.

Según ha informado el Banco Central de Costa Rica, a partir del lunes 1º de julio del presente año estas denominaciones pierden su valor, por lo que quienes cuenten con esas denominaciones, pueden llevarlas al BCR para solicitar su cambio por dinero válido, de la siguiente manera:

Si son clientes del BCR:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física)

La moneda se recibe todos los días en el horario de atención normal de la oficina que el cliente decida visitar. Las locaciones y horarios de las oficinas BCR se puede consultar aquí

El monto de las monedas será depositado en sus cuentas de ahorro o corriente

Si el monto es mayor a $10 000 se le pedirá llenar el formulario correspondiente de acuerdo con la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204)

En las cajas de las oficias BCR pueden realizar gestiones con estas monedas, por ejemplo: pagar un crédito, una comisión o una transferencia, entre otros

Las monedas deben venir contadas (es decir, el cliente debe saber qué monto va a depositar) y separadas por denominación

Si no son clientes del BCR:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física)

Se recibirán de martes a jueves, en el horario de atención normal de la oficina que decida visitar. Las locaciones y horarios de las oficinas BCR se puede consultar aquí

Se ofrece la opción de abrirle una cuenta para que realice el depósito de los fondos y pueda seguir disfrutando de las ventajas y beneficios de ser cliente BCR

Si la persona no desea la apertura de la cuenta se le recibirán y cambiarán las monedas hasta por un monto de ¢100 000 (cien mil colones), con una comisión de 4% sobre el monto total a cambiar (monto mínimo de comisión de $6)

Las monedas deben venir contadas (es decir, la persona debe saber qué monto va a depositar) y separadas por denominación

Excepción: Las oficinas recibirán las monedas según la dinámica detallada, excepto si es 15 o 30, en este caso:

Si son clientes del Banco: es posible recibir el dinero, pero sujeto a revisión al día siguiente hábil. De este modo el cliente acepta que se le sume o reste alguna diferencia cuando se realice el conteo por parte del Banco

Si no son clientes del Banco: se recomienda a la persona visitar la oficina al día siguiente hábil disponible para recepción de la moneda

La pérdida de valor como medio de pago de estas monedas, corresponde a las disposiciones del BCCR como parte de la sustitución por las monedas del nuevo cono monetario. En el caso de la moneda de ₡5, su retiro será total, ya que desde el 7 de octubre del 2019 el Central anunció que dejaría de acuñarla desde el 1° de enero del 2020 debido a que su costo de fabricación superaba su valor facial. Esta medida dejará a la nueva moneda de ₡10 como la denominación más pequeña.

La ubicación y horario de las oficinas del BCR puede consultarse en su página web oficial www.bancobcr.com en la sección “ubícanos”.

Nota: Imágenes de las monedas aportadas por el BCCR.