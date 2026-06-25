CCSS une regiones Huetar Atlántica y Chorotega para fortalecer atención sexual y reproductiva de adolescentes

Gabriela Castro Mora / CCSS

Tras una articulación conjunta, un equipo de trabajo de la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica (DRIPSSHA) visitó a funcionarios de la región Chorotega para reforzar sus conocimientos en temas de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la oferta anticonceptiva, y fortalecer así la atención que se brinda a la población adolescente.

De acuerdo con la doctora Carla Alfaro Fajardo, directora de la DRIPSSHA, la actividad educativa se realizó en respuesta a una solicitud de colaboración por parte de autoridades regionales de la provincia de Guanacaste, con el objetivo de que el personal de salud de esa zona del país se capacitara y sensibilizara en la oferta y prescripción de métodos anticonceptivos para la población adolescente y, de esta manera, incidir en la disminución de embarazos en adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS) en la zona.

“La idea es trabajar en red, no solo a nivel local, sino también nacional, para disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes. Esperamos que este tipo de colaboraciones se sigan dando para que cada vez más personas puedan acceder a mejores tecnologías y a una mejor calidad de vida”, afirmó la directora regional.

El encuentro se desarrolló durante dos días en la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega (DRIPSSC) y reunió a cerca de 25 profesionales, entre médicos generales y enfermeras obstetras, destacados en los hospitales Upala y Enrique Baltodano Briceño, así como en las áreas de salud Jicaral, Las Islas, Upala, Tilarán, Nicoya, Juntas de Abangares y Liberia.

El equipo regional de capacitación, integrado por una médica general y tres enfermeras obstetras pertenecientes a los hospitales Guápiles y Tony Facio Castro, así como a las áreas de salud Talamanca y Valle La Estrella, tuvo a su cargo el desarrollo de las actividades teóricas y prácticas.

La agenda incluyó temas sobre oferta anticonceptiva institucional, métodos de protección sexual, consejería, normativa institucional y legislación nacional e internacional para la atención integral de la población adolescente, colocación de métodos anticonceptivos, mitos y creencias sobre anticoncepción, análisis de casos clínicos y práctica simulada para la colocación de anticonceptivos reversibles de larga duración, entre otros.

Según la doctora Alfaro, esta importante colaboración entre ambas regiones evidencia la relevancia de contar con personal debidamente capacitado en materia de atención diferenciada y oportuna para la población adolescente en diferentes puntos del territorio nacional.

“Este trabajo articulado en red demuestra que la CCSS es una sola institución, en la que se realizan esfuerzos de innovación para servir, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser”, finalizó la directora regional.