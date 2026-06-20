SEGUNDA FERIA DE SALUD REUNIÓ A 200 MÉDICOS PARA IMPULSAR LA PREVENCIÓN Y EL BIENESTAR INTEGRAL

Los participantes tuvieron acceso a servicios de diagnóstico, valoración y seguimiento médico en áreas como laboratorio clínico, salud visual, nutrición, terapia física, odontología y estudios especializados.

La iniciativa busca promover el autocuidado y la atención preventiva entre profesionales que, por la naturaleza de su trabajo, suelen priorizar la salud de otras personas sobre la propia.

Luis Alfonso Quirós Sánchez / iquiros@iccasesores.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Cuidar a quienes nos cuidan. Con esa consigna, cerca de 200 médicos de distintas regiones del país participaron en la segunda Feria de Salud organizada en la Clínica de Salud del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, una jornada enfocada en la prevención, el diagnóstico oportuno y el bienestar integral de los profesionales de la medicina.

La actividad reunió en un mismo espacio servicios de ultrasonidos, mamografías y ultrasonidos de mama, laboratorio clínico, audiometrías, exámenes de la vista, recomendaciones nutricionales, terapia física, quiropedia, análisis corporal, electrocardiogramas, odontología y endoscopías, facilitando a los participantes el acceso a valoraciones médicas y controles preventivos.

La feria se realizó por segundo año consecutivo en un contexto en el que cada vez cobra mayor relevancia la salud física y emocional de los profesionales sanitarios, quienes enfrentan jornadas de alta exigencia y una creciente demanda de atención por parte de la población.

Para muchos participantes, la feria representó una oportunidad para realizarse evaluaciones y consultas que habitualmente resultan difíciles de programar dentro de las exigencias propias del ejercicio profesional.

“El médico dedica gran parte de su vida al cuidado de otras personas y muchas veces posterga su propia salud. Por eso consideramos fundamental generar espacios que faciliten el acceso a servicios preventivos y promuevan el bienestar integral de los profesionales. Cuidar al médico también significa fortalecer la calidad de la atención que recibe la población”, señaló el Dr. Alejandro Madrigal Lobo, director de la Clínica de Salud del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Además de facilitar el acceso a distintos servicios de salud, la actividad buscó reforzar la importancia de incorporar hábitos preventivos y chequeos periódicos dentro de una profesión donde el tiempo disponible para atender asuntos personales suele ser limitado.

Para muchos participantes, la feria representó una oportunidad para realizarse evaluaciones y consultas que habitualmente resultan difíciles de programar dentro de las exigencias propias del ejercicio profesional.

“Nosotros como médicos normalmente dejamos las citas para última hora, los controles anuales y periódicos de la misma manera. Hoy tuve la cita en gastroenterología que tenía años de no hacerlo y ha sido muy provechoso, además de otros exámenes que uno no realiza frecuentemente”, indicó la Dr. Kenia Fonseca.

La jornada también contó con la participación de especialistas de distintas áreas, quienes destacaron la importancia de acercar servicios preventivos a una población que conoce los riesgos asociados a múltiples enfermedades, pero que no siempre encuentra espacios para atender sus propios controles de salud.

“Realmente como médico especialista, como médico general y paciente, estas actividades son sumamente importantes. Todos los días veo imágenes médicas y observo patologías en el hígado, el cerebro, el vaso, en toda la estructura del cuerpo y diagnosticamos a todos, pero como médicos nosotros mismos dejamos de lado revisarnos. Por ello, la importancia radica porque nos concientizan con el gremio, nuestros familiares y sin dejar de lado a la comunidad”, manifestó el Dr. Alejandro Vallecillo, médico radiólogo y máster en radiología cardíaca, quien atendió pacientes durante la feria.

Durante la actividad, los participantes pudieron acceder a diferentes servicios de valoración, diagnóstico y orientación profesional en un solo lugar, una modalidad que favorece la detección temprana de factores de riesgo y fomenta una mayor cultura de prevención entre los profesionales de la medicina.